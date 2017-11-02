Источник: в разработке договора о неразмещении оружия в космосе достигнут прогресс



Вид на Землю из космоса. Архивное фото.

Источник: © Фото : Shane Kimbrough/NASA Вид на Землю из космоса. Архивное фото.Источник: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Отмечается, что группа правительственных экспертов по вопросам предотвращения гонки вооружений в космосе начнет работу уже в следующем году

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН добилась существенных подвижек в разработке договора о предотвращении размещения оружия в космосе, проект которого был представлен Россией и Китаем в 2008 году. Об этом сообщил в среду журналистам источник в российской делегации на 72-й сессии ГА.

"Огромнейшие подвижки в нынешней сессии. Мы одобрили новую российско-китайскую резолюцию о том, что со следующего года начнет работать группа правительственных экспертов по вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал дипломат.

30 октября 1-й комитет Генассамблеи большинством голосов одобрил четыре резолюции, нацеленные на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Один из документов предусматривает формирование группы правительственных экспертов, которые определят "важнейшие элементы" предлагаемого соглашения. В соответствии с резолюцией, комиссия, которая будет состоять примерно из 25 человек, проведет двухнедельные сессии в 2018 и 2019 годах. Соединенные Штаты и ряд других западных государств, а также Украина и Грузия не поддержали этот и другие документы, посвященные космической тематике.

Тем не менее, источник в российской делегации не исключил, что представитель США войдет в группу экспертов, которая будет работать над договором. По его словам, состав комиссии пока не определен, но предполагается, что в него войдут 25 стран, ставших соавторами резолюции.

"Мы с нашими китайскими друзьями договорились активно работать на этом направлении. Будем смотреть, кого предлагать в состав группы, кого делать председателем", - сказал собеседник, добавив, что необходимо решить вопрос с финансированием работы комиссии. Он также сообщил, что резолюции, одобренные 1-м комитетом, будут рассмотрены на пленарном заседании в декабре текущего года.

ЕС не поддержал резолюцию ООН под давлением США

По данным источника, ЕС не поддержал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе под давлением США, что говорит об отсутствии у них реального суверенитета.

По его словам, в действительности европейские государства не выступают против этой инициативы. "У всех стран Евросоюза предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве - это часть национальной политики, их национальный приоритет. А американцы заставили все страны НАТО воздержаться по нашей резолюции. Это очень плохо, это еще раз показывает, что никакого реального суверенитета у европейских государств нет, что их могут американцы скрутить и заставить действовать против их же собственных национальных приоритетов", - сказал дипломат.

Как заявил источник в российской делегации, в ходе обсуждения проекта резолюции европейские страны "повторяли американские тезисы", в том числе о том, что пока у термина "оружие в космосе" не существует "международно признанного определения". По его словам, все это "глупости", так как речь идет о политической инициативе, а термин "не требует никакого согласования" или "четкого определения".

Кроме того, страны ЕС, как и США, смутило то, что в российско-китайском тексте не упоминается противоспутниковое оружие. "Инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе. При чем тут противоспутниковое оружие? Выдвигайте инициативу о противоспутниковом оружии, и мы ее поддержим", - отметил собеседник.