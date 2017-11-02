Не топливым единым — почему остановились украинские танки



Украинские танки готовятся к погрузке на поезд на железнодорожной станции близ Симферополя.

Источник: © AP Photo, Alexander Polegenko Украинские танки готовятся к погрузке на поезд на железнодорожной станции близ Симферополя.Источник: © AP Photo, Alexander Polegenko

В воюющей стране вышли из строя десятки танков, а об этом говорится между делом.

Недавно на одном из телеканалов увидел сюжет о проблемах с поставками топлива для Минобороны. В нем журналист Юрий Бутусов вскользь упомянул, что недавно из-за некачественных ГСМ остановился поднятый по тревоге танковый батальон. Это серьезное преступление! В воюющей стране вышли из строя десятки танков, а об этом говорится между делом. Виновные должны ответить по всей строгости закона! Но где скандал и внимание СМИ!?

Я начал выяснять подробности по своим каналам в армии. Оказалось, в сентябре на полигоне 17-й танковой бригады ВСУ под Мелитополем внезапно поломались 35 танков Т-64. После нескольких часов работы в полевых условиях машины резко потеряли в мощности, некоторые заглохли и заводить их удавалось только с буксира. Сначала отказали двигатели у 21 машины, еще у 14 они вышли из строя в течение следующих нескольких дней. При этом, по данным бронетанковой службы оперативного командования "Схід", на танках были установлены новые движки, которые отработали по 3-4 моточаса. Поэтому военные грешат на некачественное топливо и ГСМ.

Видимо, об этом происшествии говорил журналист. Но почему молчит Минобороны!? Оказалось, у высшего руководства бронетанкового управления ВСУ для молчания есть серьезные мотивы.

После массового выхода танков из строя, естественно, начали искать причину. Была создана специальная комиссия из инженеров Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению (ХКДБ), завода им. Малышева, представителей Минобороны и др. Ей на экспертизу в Харьков привезли три неисправных двигателя, которые в качестве "вещдоков" сняли с танков 17-й бригады.

Комиссия разобрала движки и пришла к неутешительному для военных выводу - ГСМ, на которые хотели повесить всех собак, соответствовали стандартам, и причина поломки двигателей заключалась совсем не в смазке. Это не странно - на Т-64 были установлены двигатели 5ТДФА, которые являются "потомками" двигателей самолетов "Юнкерс" и способны проехать 50 км вообще без масла.

Дальше - больше! Двигатели, которые по заверениям танкового командования были новыми, в некоторых местах оказались изношены едва ли не полностью. Разобрав "вещдоки", комиссия обнаружила значительный пылевой износ деталей, коррозию металла и другие доказательства "многолетней службы" моторов. Например, кольца клапанов были стерты почти на 100%. А в отработанном масле, которое слили из картера, лабораторные исследования выявили значительное содержание грязи и металла, а также примеси топлива, которые попали туда в процессе работы двигателя. С новым двигателем такого не могло произойти ни за 4, ни за 40 моточасов.

Оказалось, армейские чиновники просто-напросто соврали, называя поломанные двигатели новыми. Их реальный возраст, чтобы бы точно определить причины поломки, военные так и не сообщили. Комиссия пришла к однозначному мнению - танковые двигатели вышли из строя в результате нарушение порядка их хранения и расконсервации.

Причем выводы были сделаны на основе результатов экспертизы только двух двигателей. Разобрать третий "вещдок" помешало письмо от руководства бронетанкового управления ВСУ. Генерал-майор Юрий Мельник предписывал закончить работу комиссии и не проводить экспертизу третьего двигателя.

Для генерала Мельника, напомню, это не первая "темная" история с б/у двигателями. В июле этого года он задерживался детективами НАБУ вместе с руководством Львовского бронетанкового завода. Тогда генералу инкриминировали покупку бывших в эксплуатации и часто нерабочих танковых двигателей под видом новых, что привело к растрате бюджетных средств.

В 2015 году вместо новых двигателей для танков Т-72, Мельник вместе с сообщниками закупил бывшие в употреблении моторы. Более того, в 2008-2009 годах эти самые двигатели, в том числе и нерабочие, были проданы как избыточное имущество Минобороны. За годы хранения они поржавели, забились грязью и пылью, но это не помешало дельцам от Минобороны купить их как новые. Двигатели 2-й категории были выданы за двигатели 1-й категории, что привело к завышению стоимости и нанесло ущерб государству почти 30 миллионов гривен. При этом деньги, перечисленные по сделке, разошлись по счетам ряда небольших частных предприятий.

Похоже, сейчас мы стали свидетелями последствий очередных афер генерала Мельника с танковыми двигателями - опять под видом новых движков пытаются "впарить" старье. Потому в Минобороны и не спешат придавать огласке инцидент в Мелитополе. Потому в бронетанковом управлении ВСУ стараются спрятать следы и переложить ответственность за поломку 35 танков на поставщиков топлива и ГСМ.

Летом Юрию Мельнику удалось уйти от ответственности. За свои аферы на 30 миллионов гривен он провел в СИЗО десять дней, и после поручительства народных депутатов вышел на свободу. Сейчас ситуация может повториться. Чтобы этого не произошло, нужно внимание журналистов и всеобщая огласка. Только резонанс и вмешательство СБУ и НАБУ могут остановить разворовывание армии самими чиновниками из Минобороны. В воюющей стране - это особенно серьезное преступление.

Тарас Жовтенко,журналист, блоггер, эксперт