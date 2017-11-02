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Источник: Россия не знает о способности КНДР нанести ядерный удар по США

03.11.2017 РИА Новости 232 0
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Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ООН, 2 ноя - РИА Новости. У России нет подтверждения того, что КНДР обладает ракетами с ядерной боеголовкой, способными долететь до основной территории США. Об этом сообщили в российской делегации на Генассамблее ООН.

"Подтверждения нет", - сказал источник в делегации журналистам на полях сессии Генеральной ассамблеи.

По его словам, Пхеньян хотел бы, "чтобы все так думали", в том числе "потому, чтобы на них не напали".

"Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех", - сказал собеседник.

"Но есть все основания полагать, что все-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу", - подчеркнул дипломатический источник.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угроза со стороны Северной Кореи из-за баллистических пусков и ядерных испытаний возросла. Он подчеркнул, что любое использование Пхеньяном оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны Соединенных Штатов.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. При этом в Северной Корее пригрозили нанести ядерный удар по острову Гуам, на котором расположена американская военная база.

Россия и Китай предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США - воздержаться от маневров в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
02.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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