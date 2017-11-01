Министр обороны Великобритании подал в отставку



Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЛОНДОН, 1 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

Глава военного ведомства покинул свой пост на фоне скандала: его обвинили в неподобающем поведении в общении с журналисткой. Инцидент произошел более десяти лет назад - политик якобы положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальные домогательство.

"В последнее время появился ряд обвинений относительно в том числе моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений - неправда, но я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку", - говорится в заявлении Фэллона на имя премьер-министра Терезы Мэй.

"Служить в качестве министра обороны последние 3,5 года было для меня привилегией, я восхищаюсь профессионализмом, храбростью и работой тех мужчин и женщин, которые следят за нашей безопасностью", - написал он.

Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала о случае, который приключился с ней много лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить ей руку на колено женщина пригрозила, что ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро раскрыл таблоид Sun: им оказался нынешний министр обороны сэр Майкл Фэллон.

После того как обвинения стали широко известны, Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно принес извинения за этот поступок.