Армия получит две ракеты-носителя "Протон-М" до конца года
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Старт РН Протон-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Урусов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центр имени Хруничева поставит армии до конца декабря две тяжёлые ракеты-носителя "Протон-М", заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В текущем году компания поставила в войска две ракеты "Рокот" и два разгонных "Бриз-М". До конца декабря Вооружённые силы должны получить две ракеты "Протон-М", - сказал Шойгу в ходе совещания в военном ведомстве.
Он также отметил, что Центр имени М.В.Хруничева занимается разработкой и созданием для нужд Минобороны новейшего космического ракетного комплекса "Ангара".
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02.11.2017
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