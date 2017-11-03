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Посольство РФ заявило о неприемлемом выпаде сенатора США о "фашистском" руководстве России

03.11.2017 ТАСС 455 2
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Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Демократ Рон Уайден допустил такое высказывание в адрес российских властей на слушаниях в Конгрессе, посвященных расследованию вмешательства Москвы в американские выборы

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американский сенатор Рон Уайден (демократ, от штата Орегон) на слушаниях в Конгрессе допустил неприемлемый выпад, назвав руководство России "фашистским". Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии российского посольства в Вашингтоне. Речь идет о слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке, на которых присутствовали представители интернет-компаний Facebook, Twitter и корпорации Google.

"Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне?" - указывается в документе. "Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?" - задаются вопросами в диппредставительстве.

Там также отметили, что "такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям". При этом сами слушания, как подчеркивается в заявлении, "подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы", прошедшие в 2016 году.

"Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями" в адрес России, указывается в комментарии. "Так было на днях с нашими флагами, до этого - с дипломатической собственностью и консульскими архивами", - говорится в нем.

"Дух Эльбы"

В документе подчеркивается, что "пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается".

"А в той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает "дух Эльбы", дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы - международного терроризма", - говорится в комментарии.

"Мы должны найти возможность объединить наши усилия", - заключили в посольстве.

Сами законодатели активно, но при этом бездоказательно обвиняли РФ в попытках посеять раздор в американском обществе посредством публикаций в социальных сетях с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

"Когда нынешнее фашистское руководство России с энтузиазмом подрывает нашу демократию, Америка должна защищать ценности, которые сделали нас великими, и решительно противостоять этому шпионажу", - утверждал Уайден на слушаниях, посвященных приписываемому Москве вмешательству в американские выборы через соцсети.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США

  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
132
№1
03.11.2017 01:49
Мусора всякого полно в любой соцсети не только в фейсбуке и нельзя забывать что в интернете индивидуальный подход к пользователям.Вот так и вырастают "говоруны" Уайдены.
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RU
Виктор Макаров
17
№2
03.11.2017 11:17
А Вы посмотрите на эту зализанную куклу, там мозгов то нет, ТУПАЯ БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА, вот только вопрос, а он хоть по пальмам лазать может? Интересно было бы посмотреть. Жаль НАРОД Американский, Человека выбирайте, а не мумию.
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