Посольство РФ заявило о неприемлемом выпаде сенатора США о "фашистском" руководстве России



Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Демократ Рон Уайден допустил такое высказывание в адрес российских властей на слушаниях в Конгрессе, посвященных расследованию вмешательства Москвы в американские выборы

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американский сенатор Рон Уайден (демократ, от штата Орегон) на слушаниях в Конгрессе допустил неприемлемый выпад, назвав руководство России "фашистским". Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии российского посольства в Вашингтоне. Речь идет о слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке, на которых присутствовали представители интернет-компаний Facebook, Twitter и корпорации Google.

"Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне?" - указывается в документе. "Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?" - задаются вопросами в диппредставительстве.

Там также отметили, что "такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям". При этом сами слушания, как подчеркивается в заявлении, "подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы", прошедшие в 2016 году.

"Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями" в адрес России, указывается в комментарии. "Так было на днях с нашими флагами, до этого - с дипломатической собственностью и консульскими архивами", - говорится в нем.

"Дух Эльбы"

В документе подчеркивается, что "пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается".

"А в той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает "дух Эльбы", дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы - международного терроризма", - говорится в комментарии.

"Мы должны найти возможность объединить наши усилия", - заключили в посольстве.

Сами законодатели активно, но при этом бездоказательно обвиняли РФ в попытках посеять раздор в американском обществе посредством публикаций в социальных сетях с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

"Когда нынешнее фашистское руководство России с энтузиазмом подрывает нашу демократию, Америка должна защищать ценности, которые сделали нас великими, и решительно противостоять этому шпионажу", - утверждал Уайден на слушаниях, посвященных приписываемому Москве вмешательству в американские выборы через соцсети.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами.