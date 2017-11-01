"Уралвагонзавод" досрочно выполнил контракт на модернизацию танков Т-72Б3



Танк Т-72Б3.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Танк Т-72Б3.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Количество переданных Минобороны машин и сумму контракта в корпорации не уточняют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) поставил Минобороны РФ последнюю партию модернизированных танков Т-72Б3, завершив выполнение контракта с военным ведомством на месяц раньше установленного срока. Об этом говорится в материалах на сайте компании.

"Уралвагонзавод" с опережением на месяц завершает выполнение долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ по поставкам модернизированных танков Т-72Б3. Эшелон с боевыми машинами отправлен заказчику", - сообщили на предприятии, не уточнив количество переданных военных машин и сумму контракта.

По данным пресс-службы, модернизированный Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. "Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа "Реликт" - комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях", - добавили на заводе.

На танке установлен новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительные элементы защиты башни бортовой проекции и днища. Всесуточная система управления огнем и цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода".