Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в Сирии
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Бомбардировщики Ту-22М3.
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Самолеты взлетели с территории России, цели были поражены в провинции Дейр-эз-Зор
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Шесть Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, дальние бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.
По данным министерства, в качестве целей были обозначены опорные пункты боевиков, а также склады с боеприпасами и вооружением. Как добавили в Минобороны, поражение всех назначенных целей было подтверждено средствами объективного контроля.
Бомбардировщиков во время операции прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. Все российские самолеты, выполнив боевую задачу, вернулись на аэродромы базирования.
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01.11.2017
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