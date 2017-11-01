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Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в Сирии

02.11.2017 ТАСС 240 0
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Бомбардировщики Ту-22М3
Бомбардировщики Ту-22М3.
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Самолеты взлетели с территории России, цели были поражены в провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Шесть Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, дальние бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. 

По данным министерства, в качестве целей были обозначены опорные пункты боевиков, а также склады с боеприпасами и вооружением. Как добавили в Минобороны, поражение всех назначенных целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Бомбардировщиков во время операции прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. Все российские самолеты, выполнив боевую задачу, вернулись на аэродромы базирования.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
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Су-30
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