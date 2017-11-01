От "Терминатора" до боевых систем будущего: о главных преимуществах танковой армады России



Танк Т-90М на учениях "Запад-2017".

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Танк Т-90М на учениях "Запад-2017".Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Замгендиректора корпорации УВЗ Вячеслав Халитов рассказал ТАСС о выполнении гособоронзаказа-2017, особенностях модернизации танков Т-90М, Т-72БЗ, Т-80БВМ и о боевой машине поддержки танков БМПТ

Единственный производитель танков для Вооруженных сил — научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) досрочно завершает в этом году выполнение гособоронзаказа на поставку модернизированных танков Т-72БЗ. Этим летом УВЗ подписал еще ряд крупных контрактов на поставку в российскую армию танков Т-90М и Т-80БВМ, а также новейших боевых машин поддержки БМПТ "Терминатор".

Об уникальности этих машин, боевом потенциале и особенностях модернизации новой бронетанковой техники, а также о боевых системах будущего в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора по спецтехнике УВЗ Вячеслав Халитов.

Танковые контракты

Говоря о гособоронзаказе в последние годы, Халитов отмечает его прохождение практически с одними и теми же показателями как по объему и количеству, так и по номенклатуре. Предприятия УВЗ модернизируют танки Т-72 и Т-80, выпускают танки Т-90 (различных модификаций). В 2015 году был представлен танк Т-14 и БМП T-15 на новейшей гусеничной платформе "Армата". Также корпорация выпускает самоходные гаубицы "Мста-С", боевые машины огневой поддержки (БМПТ) "Терминатор" и другую бронетехнику на танковых шасси.

В 2017 году мы подписали контракты на новые машины. Это БМПТ "Терминатор" и модернизированные танки Т-90, которые пойдут в серийное производство. Кроме того, мы начнем работу по модернизации Т-80 — это большой новый проект

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Халитов отмечает, что корпорация работает по квартальной схеме поставки всей номенклатуры вооружения и военной техники. "Сейчас уже можно сказать, что более 70% от заказанной техники поступило в войска. Часть из этих контрактов выполнена досрочно, в частности, поставка танков Т-72БЗ", — говорит он.

Замгендиректора УВЗ также отмечает, что корпорация вышла на равномерный объем производства. "То есть нет всплесков объемов. У нас долгосрочные контракты с Минобороны, что позволяет говорить об устойчивой загрузке предприятий. При этом можем вести стабильное хозяйствование, решать вопросы, касающиеся работы с кооперацией по поставкам сырья, материалов, ПКИ". В этом есть свои плюсы. "Объем не меняется, выровнялся в последние годы. Это гарантирует нам устойчивое развитие. Так будет и в 2018 году: портфель заказов уже сформирован, контрактация практически завершена", — уточняет он.

В 2018 году продолжится поставка модернизированных Т-72БЗ, самоходных артиллерийских установок 2C19M2 и другого вооружения, которое мы традиционно поставляем в последние годы. Новым станут контракты по поставкам БМПТ, Т-90М и Т-80

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Боевой болид

Т-72БЗ — один из самых массовых танков на вооружении как России, так и стран-участников "Танкового биатлона". Машины прошли глубокую модернизацию. Это позволило повысить характеристики Т-72 до современных требований по подвижности (более мощный двигатель) и защищенности (установка дополнительных элементов защиты башни, бортовых проекций и днища). На танках установлена современная всесуточная система управления огнем и цифровые средства связи.

По мнению Халитова, эта машина имеет очень хороший модернизационный потенциал, и говорить о том, что Т-72 достиг предела совершенствования, преждевременно. Сейчас в танкостроении применяют принцип модульного конструирования. Совершенствуются технологии, материалы, что позволяет поддерживать характеристики танка на требуемом уровне без серьезных конструктивных изменений, в соответствии с требованиями заказчиков.

Танки Т-72Б3 и военнослужащие во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа. Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Мы разрабатываем, заменяем модули на машинах, при этом значительно повышая коэффициент военно-технического уровня. Есть такой показатель, по которому можно сравнить ту или иную машину между собой и с зарубежными аналогами. Так вот, если говорить про танк Т-72БЗ, по этому показателю Т-72 (первых выпусков) имеет коэффициент 1 (единицу), Т-72БЗ уже почти 2

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Модернизация выполнена по всем основным боевым системам этой машины. "В частности, по огневой мощи — сегодня это высокоавтоматизированная система управления огнем, многоканальный прицел наводчика типа "Сосна", автомат сопровождения цели, более совершенная 125 мм пушка и боеприпасы повышенного могущества, это бортовые экраны типа "Реликт", это комплект дополнительной защиты для ведения боев в городских условиях", — перечисляет Халитов.

В части подвижности — установлена силовая установка с более мощным двигателем. "Вы сами убеждаетесь в этом, когда смотрите "Танковый биатлон". Практически равных этой машине нет — ни по скорости, ни по другим показателям", — говорит замглавы УВЗ. Относительно командной управляемости — установлена помехоустойчивая цифровая радиостанция.

Есть такой показатель, как "эффективность-стоимость". То есть при малом вкладе денежного эквивалента повышается боевая эффективность. По-простому: платим меньше — получаем лучшую машину, что нельзя сказать о зарубежных образцах танков. У них доля вложенных средств гораздо больше, а боевая эффективность не выше. Вот в этом существенная разница между нашими машинами

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

По мнению Халитова, Т-72БЗ популярен не только у российских военных, но и востребован у других заказчиков. Военные его еще называют болидом. Но тут, уточняет замгендиректора предприятия, еще зависит от обученности экипажа. "Наши экипажи — молодцы. Если экипаж обучен, машина настроена, выполнены все мероприятия подготовки техники к стрельбе, вождению, экипаж четко знает материальную часть и умеет ее использовать — результат не заставит себя ждать", — говорит он.

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Здесь главное заключается в том, что заявленные боевые характеристики подтверждаются реальным боевым применением. Возьмите Сирию сейчас, другие вооруженные конфликты. Этот танк показывает высочайшую надежность, огневую эффективность и защищенность. Это, конечно же, делает его танком-легендой

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Халитов также отмечает, что по танкам Т-72, Т-90 и Т-80 в корпорации стараются внедрять комплексную систему подхода при модернизации. "К Т-80 мы подошли системно, реализуем те же мероприятия модернизации, что и на танке Т-72Б3. Это касается огневой мощи, защищенности, некоторых элементов, влияющих на подвижность машины. Оставили на Т-80БВМ серийный газотурбинный двигатель, но он тоже претерпел определенные изменения. При этом расход топлива уменьшился", — сказал он.

У нас есть задача унификации, поставленная генеральным заказчиком. Проводить бесполезные эксперименты, менять пушки, силовые установки и другое — нет смысла. Необходимо максимум выжать из базового состава машины. Тем более и Т-80, и Т-72 имеют хороший модернизационный потенциал

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

"Летающий" прорыв

Еще одно боевое "детище" корпорации УВЗ — новый Т-90М (ОКР "Прорыв-3"). Прошло уже 25 лет с момента принятия на вооружение первого варианта танка Т-90. За этот период были проведены большие изменения, и если посмотреть на Т-90М, то это уже совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости.

Это — глубокая модернизация, основанная на современных технологиях. Создан совершенно новый боевой модуль, на котором реализована высокоавтоматизированная система управления огнем. Значительно повышены характеристики пушки 2А46, применяются современные боеприпасы

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Танк Т-90М. Источник: vestnik-rm.ru

Т-90 часто называют "летающим" танком. Это неоднократно демонстрировалось на различных выставках, когда машина преодолевала трамплин.

Уникальная ходовая часть, выдерживающая динамические нагрузки. При этом совершенно спокойно себя чувствуют механик-водитель и весь экипаж. Мы готовы вести стрельбу при выполнении этого упражнения буквально в полете. Это говорит о том, что экипаж способен даже при перегрузках выполнять боевые задачи

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

На Т-90М также достигнут качественно новый уровень эффективности использования вооружения машины. Так, например, уравниваются поисковые возможности командира и наводчика, что позволяет организовать в системе управления огнем высокоэффективный режим "охотник-стрелок".

Командир передает цель, взятую системой на автосопровождение, наводчику вместе со всей информацией — с замеренной дальностью и другими показателями. Наводчику остается только выбрать тип снаряда и поразить объект. Это очень важный, я бы сказал, конвейер по уничтожению целей, он внедрен

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Машина получила более высокий уровень защищенности по сравнению с Т-90. Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить стойкость танка при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью.

В части, касающейся командной управляемости, — это программно-технический комплекс управления взаимодействием в автоматизированной системе тактического звена (армейский интернет).

По словам Халитова, Т-90М первая машина, на которой широко внедрены цифровые технологии, в том числе и система управления огнем. "Уже появляются некоторые элементы искусственного интеллекта", — подчеркивает он.

Дисплей механика-водителя позволяет нам иметь полную информацию о состоянии всех систем, обеспечивающих подвижность машины

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

По эргономике, продолжает Халитов, на Т-90М тоже поработали значительно. "У нас есть система кондиционирования, дизель-генераторная установка, которая обеспечивает работу электронных систем танка без использования основного двигателя, система наружного видеонаблюдения и другое".

У машины высокий экспортный потенциал. Вы знаете, что сейчас корпорация занимает лидирующее место в мире по экспорту танков. И сегодня модернизация — это следующий шаг в развитии. Мы сегодня предлагаем нашим основным заказчикам эту модернизированную версию Т-90 — Т-90МС

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Танк Т-90М на учениях Запад-2017 в Ленинградской области. Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

Многими экспертами и зарубежными СМИ неоднократно проводилась сравнительная оценка танков Т-90 и Abrams (основной боевой танк США — прим. ТАСС). Однако, как заявляют в УВЗ, однозначно назвать лучший танк весьма сложно, так как создавались эти машины в разных конструкторских школах и изначально имели разное предназначение. "Если Т-90 создавался как танк прорыва, то Abrams как противотанковое средство для сдерживания тогда еще советских бронемашин. Технологии не стоят на месте, и сегодня это уже другие машины, обеспечивающие современные требования, диктуемые временем", — отмечает Халитов.

Сегодня на международном рынке представлены несколько типов современных основных боевых танков, но ни одна из современных зарубежных машин не может сравниться по продажам с российскими Т-90.

Если выбирается Т-90 или Т-72 в качестве основного боевого танка того или иного государства, это говорит о многом. О том, что действительно инозаказчиками проведен глубокий анализ, оценка и сделан однозначный вывод о том, что по основным параметрам эти машины значительно лучше своих аналогов. По каким-то параметрам могут и уступать, но в комплексе эти машины лучшие. И один из этих показателей — "эффективность-стоимость". То есть мы за меньшие деньги предлагаем равную или более совершенную машину, что для заказчика очень важно

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

"Эффект испуга" и боевые системы будущего

Летом 2017 года стало известно, что впервые на вооружение российской армии поступает новый вид бронетанкового вооружения — БМПТ "Терминатор". Это новое изделие ранее не эксплуатировалось в войсках. Минобороны приняло решение о закупке первой партии БМПТ. В дальнейшем планируется либо модернизация, либо доработка под требования заказчика, а возможно и разработка нового изделия на шасси "Армата".

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72. Источник: Menadefense

Что касается истории рождения этой машины, то ее создание было обусловлено опытом боевого применения подразделений Сухопутных войск в Афганистане, и других конфликтах.

Вся эта история началась, я бы сказал, еще раньше, когда появилось значительное количество противотанковых средств, и с ними надо было бороться. То есть их нужно было уничтожать эффективно и быстро. Именно тогда уже вырисовывалась идея создания такой высокозащищенной машины, которая способна была бы бороться с этими противотанковыми средствами (целями)

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

В подтверждение концепции создания машины — сирийский конфликт. "У БМПТ защищенность на уровне танка. Многоканальность огневых средств поражения дает серьезное приращение огневой производительности в целом, то есть одновременно можно поражать несколько целей на разных направлениях — это очень важно. Поэтому Минобороны приняло решение ее закупать", — рассказывает Халитов.

Неофициальное название "Терминатор" БМПТ получила из-за своего грозного вида и способности одновременной стрельбы из всего вооружения по целям, расположенным на разной дальности и под разными курсовыми углами. Непрерывная стрельба и ее высокий темп буквально подавляет противника по всей ширине полосы решения огневой задачи, что создает "эффект испуга". Никто головы поднять не решался".

Чтобы изменить взгляд на ее применение, мы чаще называем ее не боевой машиной поддержки танков (БМПТ), а преподносим как боевую машину огневой поддержки (БМОП). То есть она может использоваться как в составе танковых, мотострелковых подразделений, так и самостоятельно, что очень важно

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" и танк Т-72 во время военного шоу в Подмосковье, август 2017 года. Источник: Кирилл Каллиников/РИА "Новости"

По словам Халитова, "Терминатор" может использоваться самостоятельно в мотострелковых подразделениях или подразделениях антитеррора, а может и с танками, "сформировав при этом некий бронированный модуль с многоканальным вооружением".

Надо понимать, что нецелесообразно делать всеядную машину, которая бы боролась со всеми целями. Это будет сложный в эксплуатации образец. Поэтому необходимо создавать боевые модули, куда входили бы машины разного назначения, выполняющие свои определенные функции, которые вместе давали бы синергетический эффект. Я об этом уже говорил, это так называемая боевая система будущего. Нужно менять идеологию построения современной боевой системы

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Но все-таки главное, по мнению Халитова, это то, что БМПТ на сегодняшний день востребована, и подтверждена необходимость иметь такую машину на поле боя.

Роботы и "Кинжал"

Корпорация "Уралвагонзавод" — ведущий разработчик в области техники для Сухопутных войск и крупнейший поставщик в рамках ГОЗа. По словам Халитова, это более 100 единиц различной номенклатуры наземной техники. Что касается перспектив, то предприятие серьезно занимается робототехникой. Причем, подчеркивает замглавы УВЗ, это не только создание финальных машин, но и элементов робототехники.

Например, автоматизация каких-то процессов, для исключения или снижения человеческого фактора в режиме "человек-машина"

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Одно из основных направлений — это разработка новых перспективных машин. Среди них, например, такие как унифицированная платформа "Армата", САУ "Коалиция", двухзвенный гусеничный бронетранспортер "Арктика" и некоторые другие. Опытные образцы этой техники были продемонстрированы в рамках закрытого показа форума "Армия-2017".

"Одно из направлений — это Арктика. Следующее — это модернизация существующих машин, мы постоянно предлагаем нашим заказчиками варианты и опции модернизации", — говорит Халитов.

"В корзину" мы ничего не делаем. Все начатые проекты у нас всегда доводятся до конкретных образцов, и мы это неоднократно демонстрировали на многих выставках. Как пример — боевой 57-мм модуль "Кинжал". Это реальный образец, который практически завершает все виды испытаний и уже готов для установки на ту или иную машину. Это высокоэффективный боевой модуль. Мы готовы к разговору с любым заказчиком

Вячеслав Халитов

заместитель гендиректора УВЗ

Беседовал Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала и организации интервью пресс-службу УВЗ