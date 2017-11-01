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В вертолетный полк ЗВО в Псковской области поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35

02.11.2017 ЦАМТО 315 0
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Ми-35М
Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016.
Источник: Максим Морозов / russianplanes.net

ЦАМТО, 1 ноября. В вертолетный полк ЗВО, дислоцированный в Псковской области, в рамках гособоронзаказа поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35. Новая боевая машина прошла все этапы заводских испытаний на "Роствертоле" и была принята инженерно-техническим составом полка.

Весь летный состав полка армейской авиации прошел обучение управлению Ми-35 в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в г.Торжок Тверской области и в ближайшее время приступит к выполнению учебно-тренировочных полетов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.
01.11.2017
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Продукция
Ми-24
Ми-35
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
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