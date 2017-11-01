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Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО

02.11.2017 РИА Новости 310 0
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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Корабли первого ранга, которые будут базироваться на базе ВМФ на Курилах, в перспективе станут частью системы ПРО для защиты восточных рубежей России, заявил РИА Новости источник в парламенте, знакомый с ситуацией.

Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич ранее сообщил РИА Новости, что база ВМФ на Курилах, создание которой планируется начать в ближайшее время, сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. По словам Клинцевича, на Курилах будет также восстановлена аэродромная сеть.

"Корабли первого ранга в перспективе будут создавать в новом пункте базирования систему ПРО для защиты восточных рубежей", - сказал источник.

По его словам, усиление обороны необходимо именно "в воздухе и в космосе". "И самое надёжное здесь для отражения возможного наступления противника - система ПРО, которую смогут создавать корабли на Курилах", - отметил собеседник.
01.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия

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