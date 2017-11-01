В Военно-воздушную академию поступит партия новых вертолетов "Ансат-У"



Ансат-У на КВЗ. Источник: Перископ.2 . Ансат-У на КВЗ. Источник: Перископ.2 .

ЦАМТО, 1 ноября. Специалисты Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" приступили к приемке пяти новых учебных вертолетов "Ансат-У" на заводе-изготовителе.

В течение ближайших дней представители инженерно-авиационной службы и летный состав проведут комплекс работ по проверке работоспособности всех систем и механизмов на земле и в полете.

По итогам приемки техники вертолеты поступят в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии, дислоцированную в Саратовской области, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.