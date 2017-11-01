Подводная лодка "Великий Новгород" нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии



Церемония подъема Военно-Морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке Б-268 "Великий Новгород" проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.10.2016 (с).

Источник: Сергей Коньков / ТАСС Церемония подъема Военно-Морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке Б-268 "Великий Новгород" проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.10.2016 (с).Источник: Сергей Коньков / ТАСС

ЦАМТО, 1 ноября. Подводная лодка "Великий Новгород" 31 октября нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.

Подводная лодка, находившаяся в восточной части Средиземного моря, произвела залповый пуск трех ракет из подводного положения.

В результате ракетного удара уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

В Минобороны отметили, что за последние два месяца с борта подводной лодки "Великий Новгород" было произведено четыре залповых пуска "Калибров" по объектам террористов ИГИЛ на дальности от 350 до 700 км.