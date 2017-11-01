Подводная лодка "Великий Новгород" нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии
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Церемония подъема Военно-Морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке Б-268 "Великий Новгород" проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.10.2016 (с).
Источник: Сергей Коньков / ТАСС
ЦАМТО, 1 ноября. Подводная лодка "Великий Новгород" 31 октября нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.
Подводная лодка, находившаяся в восточной части Средиземного моря, произвела залповый пуск трех ракет из подводного положения.
В результате ракетного удара уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.
Данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.
В Минобороны отметили, что за последние два месяца с борта подводной лодки "Великий Новгород" было произведено четыре залповых пуска "Калибров" по объектам террористов ИГИЛ на дальности от 350 до 700 км.
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01.11.2017
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