Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вооруженные силы России за последние пять лет пополнились сотнями образцов новейшей военной техники

02.11.2017 ЦАМТО 573 0
0
Понравилась новость?
 0
Единый день приемки военной продукции
Единый день приемки военной продукции в Министерстве обороны под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Москва. 10.10.2014.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 1 ноября. Вооруженные силы России за последние пять лет пополнились сотнями образцов новейшей военной техники, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов.

"Войска получили сотни образцов различных летательных аппаратов, боевых самолетов, вертолетов армейской авиации, 122 ракетных комплекса стратегического назначения, свыше 100 баллистических ракет для атомных подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, одну многоцелевую и свыше 10 дизельных подводных лодок, 10 бригадных комплектов ракетного комплекса "Искандер", – заявил Юрий Борисов.

"Мы надеемся, что по итогам 2017 года выйдем по обеспечению Вооруженных сил Российской Федерации современными образцами вооружения, военной и специальной техники на показатель не менее 60% для войск постоянной боевой готовности", – цитирует Юрия Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы