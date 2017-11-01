

Единый день приемки военной продукции в Министерстве обороны под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Москва. 10.10.2014.

Источник: МО РФ Единый день приемки военной продукции в Министерстве обороны под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Москва. 10.10.2014.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 1 ноября. Вооруженные силы России за последние пять лет пополнились сотнями образцов новейшей военной техники, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов.

"Войска получили сотни образцов различных летательных аппаратов, боевых самолетов, вертолетов армейской авиации, 122 ракетных комплекса стратегического назначения, свыше 100 баллистических ракет для атомных подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, одну многоцелевую и свыше 10 дизельных подводных лодок, 10 бригадных комплектов ракетного комплекса "Искандер", – заявил Юрий Борисов.

"Мы надеемся, что по итогам 2017 года выйдем по обеспечению Вооруженных сил Российской Федерации современными образцами вооружения, военной и специальной техники на показатель не менее 60% для войск постоянной боевой готовности", – цитирует Юрия Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.