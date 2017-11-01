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Россия и Китай приняли программу сотрудничества в космосе на 2018-2022 годы

02.11.2017 ТАСС 228 0
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Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ракето- и двигателестроения, зондирования Луны и Марса, а также исследования дальнего космоса и в других областях

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и руководитель Государственного космического управления КНР Тан Дэнцзе в среду подписали программу развития сотрудничества в космической сфере на 2018-2022 годы. Подписание документа произошло в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ракето- и двигателестроения, зондирования Луны и Марса, а также исследования дальнего космоса и в других областях.

В понедельник Медведев уже провел неформальную встречу с Ли Кэцяном и ответил на вопросы китайских пользователей интернета. Российский премьер заявил, что РФ рассчитывает на сохранение темпов роста товарооборота с Китаем, который по итогам восьми месяцев увеличился на 35%. Он также не исключил, что Россия облегчит визовый режим для китайских туристов, поток которых в РФ растет и значительно превышает миллион человек в год.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Медведев Дмитрий
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