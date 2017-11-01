Россия и Китай приняли программу сотрудничества в космосе на 2018-2022 годы
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Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ракето- и двигателестроения, зондирования Луны и Марса, а также исследования дальнего космоса и в других областях
ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и руководитель Государственного космического управления КНР Тан Дэнцзе в среду подписали программу развития сотрудничества в космической сфере на 2018-2022 годы. Подписание документа произошло в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай.
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ракето- и двигателестроения, зондирования Луны и Марса, а также исследования дальнего космоса и в других областях.
В понедельник Медведев уже провел неформальную встречу с Ли Кэцяном и ответил на вопросы китайских пользователей интернета. Российский премьер заявил, что РФ рассчитывает на сохранение темпов роста товарооборота с Китаем, который по итогам восьми месяцев увеличился на 35%. Он также не исключил, что Россия облегчит визовый режим для китайских туристов, поток которых в РФ растет и значительно превышает миллион человек в год.
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01.11.2017
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