Более 10 тыс. контрактников пополнили армейские подразделения на юге России с начала года



Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии.

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии.Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В приоритетном порядке контрактники направляются в подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих по контракту пополнили воинские части, дислоцированные в Южном военном округе с начала года. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Из более 10 тыс. прибывших в этом году военнослужащих по контракту более 6,5 тыс. человек прошли специальные сборы на базе учебных центров военного округа по программе интенсивного обучения с курсом выживания", - сказал Астафьев, добавив, что сборы новичков проходили в Краснодарском крае, Волгоградской области и в Крыму.

Он отметил, что в приоритетном порядке контрактники направляются в подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также замещают высокотехнологичные специальности в подразделениях ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, мотострелковая дивизия, расположенная на территории Чечни, комплектуются только военнослужащими по контракту, напомнил Астафьев.

В настоящее время самые востребованные специальности в войсках округа - водители категории С, D и E, механики-водители, разведчики, специалисты связи, ракетных войск и артиллерии, плавсостав ВМФ, отметил руководитель пресс- службы.