Более 10 тыс. контрактников пополнили армейские подразделения на юге России с начала года
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Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии.
Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский
В приоритетном порядке контрактники направляются в подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих по контракту пополнили воинские части, дислоцированные в Южном военном округе с начала года. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Из более 10 тыс. прибывших в этом году военнослужащих по контракту более 6,5 тыс. человек прошли специальные сборы на базе учебных центров военного округа по программе интенсивного обучения с курсом выживания", - сказал Астафьев, добавив, что сборы новичков проходили в Краснодарском крае, Волгоградской области и в Крыму.
Он отметил, что в приоритетном порядке контрактники направляются в подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также замещают высокотехнологичные специальности в подразделениях ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, мотострелковая дивизия, расположенная на территории Чечни, комплектуются только военнослужащими по контракту, напомнил Астафьев.
В настоящее время самые востребованные специальности в войсках округа - водители категории С, D и E, механики-водители, разведчики, специалисты связи, ракетных войск и артиллерии, плавсостав ВМФ, отметил руководитель пресс- службы.
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01.11.2017
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