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Бондарев: террористы в Сирии получали огромные деньги и оружие

02.11.2017 ТАСС 257 0
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Боевики "Исламского государства"
Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota Hilux.
Источник: pasadenoid.com

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности отметил, что благодаря работе ВКС России наступление террористов было остановлено

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Террористические группировки, воюющие с сирийской армией, были прекрасно обучены и получали "огромные денежные средства". Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Сколько в этом регионе находится террористов - одному богу известно. По самым скромным подсчетам, их там более 100 тыс., и все они прекрасно подготовлены. Простого бандита, вооруженного автоматом или гранатометом, еще надо учить воевать с регулярной армией, а коли он это делал с успехом, значит, он получал огромные денежные средства, вооружение, боеприпасы", - сказал он.

Бондарев убежден, что благодаря работе Воздушно-космических сил России наступление террористов было остановлено, после чего российские летчики переломили обстановку, а затем подготовили плацдарм для наступления на все занятые боевиками территории, города, села и провинции.

"Сирийская армия была практически брошена, одна воевала. Если честно, если посмотреть правде в глаза, то кроме ВКС, кроме России, оказывающей Сирии огромную поддержку, с террористами там никто практически и не борется. Еще, правда, сирийская армия", - подчеркнул экс- главком.

Российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам в Сирии в борьбе с террористами с 30 сентября 2015 года. По данным на 22 сентября 2017 года, с начала операции российские самолеты совершили в Сирии более 30 тыс. вылетов, нанесли 92 тыс. ударов, уничтожили около 58 тыс. боевиков.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Бондарев Виктор

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