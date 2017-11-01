Бондарев: террористы в Сирии получали огромные деньги и оружие
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Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota Hilux.
Источник: pasadenoid.com
Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности отметил, что благодаря работе ВКС России наступление террористов было остановлено
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Террористические группировки, воюющие с сирийской армией, были прекрасно обучены и получали "огромные денежные средства". Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Сколько в этом регионе находится террористов - одному богу известно. По самым скромным подсчетам, их там более 100 тыс., и все они прекрасно подготовлены. Простого бандита, вооруженного автоматом или гранатометом, еще надо учить воевать с регулярной армией, а коли он это делал с успехом, значит, он получал огромные денежные средства, вооружение, боеприпасы", - сказал он.
Бондарев убежден, что благодаря работе Воздушно-космических сил России наступление террористов было остановлено, после чего российские летчики переломили обстановку, а затем подготовили плацдарм для наступления на все занятые боевиками территории, города, села и провинции.
"Сирийская армия была практически брошена, одна воевала. Если честно, если посмотреть правде в глаза, то кроме ВКС, кроме России, оказывающей Сирии огромную поддержку, с террористами там никто практически и не борется. Еще, правда, сирийская армия", - подчеркнул экс- главком.
Российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам в Сирии в борьбе с террористами с 30 сентября 2015 года. По данным на 22 сентября 2017 года, с начала операции российские самолеты совершили в Сирии более 30 тыс. вылетов, нанесли 92 тыс. ударов, уничтожили около 58 тыс. боевиков.
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01.11.2017
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