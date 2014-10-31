Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США в ООН не поддержали три резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе

01.11.2017 ТАСС 25 0
0
Понравилась новость?
 0
Спутник
Спутник.
Источник: © AP Photo/D Ducros/CNES

В проекте содержится призыв к странам активно содействовать достижению цели мирного использования космоса и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль не поддержали в ООН три резолюции, нацеленные на предотвращение гонки вооружений в космосе.

Голосование состоялось в понедельник в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи, в ведении которого в ведении которого находятся вопросы разоружения.

Еще одна резолюция, принимаемая на ежегодной основе и посвященная мерам "обеспечения транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности", была принята консенсусом. Документ был подготовлен в соавторстве делегациями России, Китая и США.

В то же время Соединенные Штаты и Израиль оказались единственными государствами, которые воздержались при рассмотрении проекта резолюции "Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве". В проекте содержится призыв к странам, в особенности к тем, "которые обладают крупным космическим потенциалом, активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве". Ни одна страна не проголосовала против документа, а за его принятие высказались 175 делегаций.

В компании Грузии и Украины

Внесенный Россией в соавторстве с Китаем и другими странами проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе был также одобрен большинством голосов. Его поддержали 122 государства при четырех высказавшихся против, ими были Грузия, Израиль, США и Украина. Еще 48 стран, включая членов Европейского союза, при голосовании воздержались. В прошлом году документ получил примерно такую же поддержку: 130 государств высказались за него при все тех же четырех странах, проголосовавших против.

Ключевым элементом резолюции является призыв к скорейшему запуску в Женеве переговоров по выработке юридически обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космосе. В качестве его основы предложен российско-китайский проект соответствующего договора. В резолюции также указывается на недопустимость применения силы в отношении космических объектов, кроме того, странам предлагается в качестве ключевой меры транспарентности и доверия взять на себя обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе.

Уже на стадии обсуждения проекта резолюции американская делегация объяснила свое нежелание поддержать его тем, что предлагаемые политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе "не могут быть подтверждены международным сообществом". Кроме того, США утверждают, что инициаторы резолюции разрабатывают "противоспутниковые средства для противодействия мнимым противникам", что в Вашингтоне считают одной из "самых насущных угроз".

Подготовка практических мер

Третий проект резолюции, не нашедший поддержки американских властей, касался разработки практических мер "по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Вместе с США против него высказались Грузия, Израиль, Украина и Франция. Другие члены ЕС воздержались, но документ все равно набрал 121 голос "за" и был принят.

В нем, как и в российско-китайском проекте, содержится призыв к скорейшему началу работы над договором о предотвращении гонки вооружений в космосе. В соответствии с принятой в понедельник резолюцией генеральному секретарю ООН предстоит сформировать группу правительственных экспертов, которые определят "важнейшие элементы" предлагаемого соглашения. Комиссия проведет двухнедельные сессии в 2018 и 2019 годах.

Все четыре резолюции будут утверждены на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, которое состоится позднее в этом году.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Франция
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:02
  • 1113
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
другие обсуждаемые темы