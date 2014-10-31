США в ООН не поддержали три резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе
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Спутник.
Источник: © AP Photo/D Ducros/CNES
В проекте содержится призыв к странам активно содействовать достижению цели мирного использования космоса и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве
ООН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль не поддержали в ООН три резолюции, нацеленные на предотвращение гонки вооружений в космосе.
Голосование состоялось в понедельник в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи, в ведении которого в ведении которого находятся вопросы разоружения.
Еще одна резолюция, принимаемая на ежегодной основе и посвященная мерам "обеспечения транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности", была принята консенсусом. Документ был подготовлен в соавторстве делегациями России, Китая и США.
В то же время Соединенные Штаты и Израиль оказались единственными государствами, которые воздержались при рассмотрении проекта резолюции "Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве". В проекте содержится призыв к странам, в особенности к тем, "которые обладают крупным космическим потенциалом, активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве". Ни одна страна не проголосовала против документа, а за его принятие высказались 175 делегаций.
В компании Грузии и Украины
Внесенный Россией в соавторстве с Китаем и другими странами проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе был также одобрен большинством голосов. Его поддержали 122 государства при четырех высказавшихся против, ими были Грузия, Израиль, США и Украина. Еще 48 стран, включая членов Европейского союза, при голосовании воздержались. В прошлом году документ получил примерно такую же поддержку: 130 государств высказались за него при все тех же четырех странах, проголосовавших против.
Ключевым элементом резолюции является призыв к скорейшему запуску в Женеве переговоров по выработке юридически обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космосе. В качестве его основы предложен российско-китайский проект соответствующего договора. В резолюции также указывается на недопустимость применения силы в отношении космических объектов, кроме того, странам предлагается в качестве ключевой меры транспарентности и доверия взять на себя обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе.
Уже на стадии обсуждения проекта резолюции американская делегация объяснила свое нежелание поддержать его тем, что предлагаемые политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе "не могут быть подтверждены международным сообществом". Кроме того, США утверждают, что инициаторы резолюции разрабатывают "противоспутниковые средства для противодействия мнимым противникам", что в Вашингтоне считают одной из "самых насущных угроз".
Подготовка практических мер
Третий проект резолюции, не нашедший поддержки американских властей, касался разработки практических мер "по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Вместе с США против него высказались Грузия, Израиль, Украина и Франция. Другие члены ЕС воздержались, но документ все равно набрал 121 голос "за" и был принят.
В нем, как и в российско-китайском проекте, содержится призыв к скорейшему началу работы над договором о предотвращении гонки вооружений в космосе. В соответствии с принятой в понедельник резолюцией генеральному секретарю ООН предстоит сформировать группу правительственных экспертов, которые определят "важнейшие элементы" предлагаемого соглашения. Комиссия проведет двухнедельные сессии в 2018 и 2019 годах.
Все четыре резолюции будут утверждены на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, которое состоится позднее в этом году.
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31.10.2017
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