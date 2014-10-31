Подлодка "Великий Новгород" нанесла удар "Калибрами" по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре



Пуск крылатой ракеты "Калибр".

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пуск крылатой ракеты "Калибр".Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным Минобороны, в результате были уничтожены пункты управления и склад вооружения боевиков

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Залповым ударом трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород" из Средиземного моря уничтожены объекты инфраструктуры террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, авиационная группа РФ и постоянно действующее соединение ВМФ в Средиземном море продолжают оказывать поддержку правительственным войскам САР в разгроме террористических группировок на территории провинции Дейр-эз-Зор.

"31 октября 2017 года из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка "Великий Новгород" из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам боевиков ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") в провинции Дейр-эз-Зор. В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор", - сообщили в Минобороны.

Согласно данным объективного контроля, было подтверждено поражение всех назначенных целей.

За два месяца с момента вхождения в состав группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре пуска крылатых ракет "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 км.