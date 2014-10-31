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В войска Западного военного округа поступили новые пикапы "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами

01.11.2017 ЦАМТО 30 0
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УАЗ-3163 «Патриот»
Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».
Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 31 октября. В подразделения спецназа и разведки Западного военного округа (ЗВО) по гособоронзаказу поступило более 25 специальных транспортных средств, созданных на базе пикапа "УАЗ Патриот".

Внедорожники способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстоянии до 5 км.

Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.

Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и разведки ЗВО, действующих на удалении от основных сил, и повысить эффективность выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба округа.
31.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
УАЗ-Патриот
Проекты
Гособоронзаказ

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