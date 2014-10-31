В войска Западного военного округа поступили новые пикапы "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами



Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».

Источник: topwar.ru Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 31 октября. В подразделения спецназа и разведки Западного военного округа (ЗВО) по гособоронзаказу поступило более 25 специальных транспортных средств, созданных на базе пикапа "УАЗ Патриот".

Внедорожники способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстоянии до 5 км.

Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.

Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и разведки ЗВО, действующих на удалении от основных сил, и повысить эффективность выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба округа.