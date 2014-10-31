У новых российских субмарин-невидимок есть большая проблема (The National Interest, США)



Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море.

Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин" Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море.Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Российские средства массовой информации раструбили о планах постройки двух дополнительных дизель-электрических подводных лодок проекта 677 ("Лада"). Произошло это спустя 20 лет после того, как была заложена головная лодка этого проекта "Санкт-Петербург". Но в пресс-релизах деликатно умалчивается о том, что у этих субмарин не будет воздухонезависимой энергетической установки, которая должна была стать их определяющей чертой.

Атомная подводная лодка может стоить в 4-8 раз дороже дизель-электрической субмарины, но у нее есть огромное преимущество, состоящее в малошумности, скорости хода и дальности. Плюс к этому она может находиться под водой практически неограниченное время. Дизельные силовые установки не только намного более шумные. Им нужно периодически всплывать или подниматься на глубину шноркеля для забора воздуха, из-за чего повышается риск их обнаружения противником. Тем не менее, из-за экономических и технических соображений большинство стран использует в основном либо исключительно дизельные субмарины. Кроме того, небольшая дальность хода дизельной лодки не является серьезной проблемой, когда она выполняет задачу по патрулированию в местных водах, и ей не нужно выходить в открытый океан.

Но в 1990-х и 2000-х годах появилось множество воздухонезависимых двигательных установок, которые обеспечили лодкам малошумность и увеличили их время пребывания под водой с нескольких дней до нескольких недель, хотя скорость хода при этом у них оказалась очень низкой. Такие страны как Германия, Франция, Швеция, Япония и Китай стали ведущими производителями подводных лодок с анаэробными двигательными установками, и сегодня продают их многим странам.

По этой причине у России, где наряду с атомными подводными лодками всегда было много дизель-электрических субмарин, были все основания для начала работ по созданию собственной лодки с анаэробной двигательной установкой. В 1997 году на Адмиралтейских верфях заложили подлодку "Санкт-Петербург", которая стала головной субмариной проекта 677 ("Лада"). В 2005 и 2006 годах заложили еще две лодки ("Кронштадт" и "Великие Луки" - бывшая "Севастополь").

Лодки проекта 677 должны были принадлежать к четвертому поколению и прийти на смену чрезвычайно успешным субмаринам проекта 877 "Палтус". Таких лодок было построено более 50 в трех вариантах, и они несут службу в составе флотов России, Китая, Вьетнама, Алжира, Польши и Ирана. Лодки проектов 636 и 636.3 относятся к самым малошумным дизельным субмаринам. Согласно некоторым сообщениям, по характеристикам малошумности они не уступают атомным подводным лодкам типа Los Angeles в улучшенной версии. В декабре 2015 года лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка" стала первой со времен Второй мировой войны российской субмариной, открывшей огонь и нанесшей удар крылатыми ракетами по сирийским повстанцам.

Российские инженеры обещали, что "Лада" будет в два раза тише, чем "Варшавянка". В 2004 году заложили "Санкт-Петербург", и эта лодка сегодня находится в опытной эксплуатации. Ее длина составляет 67 метров, и она намного легче "Варшавянки" / "Палтуса", имея водоизмещение 1 765 тонн. Экипаж у этой лодки всего 35-38 человек. Вооружение лодки составляют шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с 18 торпедами или ракетами. В отличие от абсолютного большинства российских субмарин со времен Второй мировой войны, у нее однокорпусная конструкция. Лодка имеет квазиконформный носовой гидроакустический комплекс "Лира", информационную систему боевого управления "Литий", приборы обнаружения электромагнитного излучения, семилопастной гребной винт со ступицей, гасящей завихрения, а также специальное противогидролокационное покрытие "Молния".

Но главным новшеством должна была стать водородно-кислородная воздухонезависимая установка, в которой, по сообщениям российской прессы, дизельное топливо преобразуется в водород. Российские конструкторы утверждают, что такая конструкция предпочтительнее генераторов анаэробной установки типа Stirling и MESMA, у которых есть движущиеся детали, производящие определенный шум, а также более малошумных установок с опасными легковоспламеняющимися водородными топливными элементами, используемыми в немецких лодках. (Это особенно актуальный момент с учетом многочисленных смертоносных пожаров на российских и советских субмаринах).

Китай, у которого в составе флота имеются субмарины типа 041 с воздухонезависимыми энергетическими установками с двигателем Стирлинга, объявил о том, что намерен закупить четыре лодки проекта "Лада". Адмиралтейские верфи также заявили о возможности поставки на экспорт лодки "Амур-950" меньшего размера с 21 членом экипажа, интерес к которой проявляет Марокко, и которую предложили Индии для ее проекта 751.

Однако "Санкт-Петербург" так и не прошел этап ходовых испытаний. В ноябре 2011 года российская газета "Известия" опубликовала статью, в которой говорится, что генераторы этой лодки Д49 в совокупности с двигателями мощностью 2 700 лошадиных сил смогли выработать лишь половину требуемой мощности. Другие важнейшие системы, включая новые торпеды и гидролокатор, пока еще находятся в стадии разработки. Строительство было прекращено, хотя по сообщению "Известий", корпуса двух остальных лодок были "почти готовы". Позже адмирал Владимир Высоцкий посетовал на то, что по мощности лодка проекта "Лада" находится на уровне субмарин Второй мировой войны. "Кому нужны такие лодки?" - спросил адмирал.

Однако уже в 2013 году агентство ИТАР-ТАСС сообщило, что работы по строительству лодок "Лада" возобновлены. Но действия порой громче слов. В этот же период российское Министерство обороны дополнительно заказало шесть подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Большинство специалистов сходятся во мнении, что Россия просто не сумела создать эффективную воздухонезависимую энергетическую установку по причине нехватки финансирования и из-за привычки обещать новые крупные проекты, которые часто не осуществляются.

Хотя российские официальные лица время от времени расхваливают преимущества лодок с анаэробными двигательными установками, исследования и разработки в России в большинстве своем сосредоточены на двух проектах атомных подводных лодок: "Ясень" и "Борей".

В 2014 году российское Министерство обороны объявило, что планирует создать дизельную подводную лодку проекта "Калина" пятого поколения с воздухонезависимой силовой установкой, которая придет на смену не получившемуся четвертому поколению. Подробностей о "Калине" немного. Известно, что она сможет находиться под водой 25 дней, и что лодка будет оснащена силовой установкой "модульного типа", которую можно будет "заменить в любой момент". Это говорит о том, что в боевой состав флота они могут войти с обычными энергетическими установками, которые будут работать вплоть до создания эффективных воздухонезависимых установок. Согласно некоторым сообщениям, новая энергетическая установка уже активно разрабатывается, но один российский офицер, занимающийся военно-морским строительством, заявил, что новая анаэробная установка будет готова не раньше 2021-2022 годов.

Российские конструкторы также говорят о создании литий-ионной аккумуляторной батареи для лодок такого типа, которая станет запасным вариантом и даст возможность увеличить срок нахождения лодки под водой. Но в настоящее время к созданию таких батарей для субмарин вплотную приблизились только Япония и Южная Корея.

В конечном итоге строительство лодок проекта 677 "Лада" было возобновлено, и субмарины "Кронштадт" и "Великие Луки" должны быть приняты в строй в 2019 и 2021 году, соответственно. Но без воздухонезависимой энергетической установки. Объявив в 2016 году, что после этих двух лодок производство данной серии будет прекращено, адмирал Владимир Королев уже в июле 2017 года сказал, что будет построена четвертая и пятая "Лада". Не исключено, что они будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой - если таковая к тому времени появится.

Лодка "Кронштадт" уже оснащена двумя дизель-генераторами по 1 250 киловатт и двигателем ДЛ42 мощностью 5 500 л.с., какой установлен на субмаринах проекта "Варшавянка". На двух новых лодках наверняка будут использованы некоторые новые технологии, включая противогидролокационное покрытие "Молния". Но не воздухонезависимая энергетическая установка, которая должна была стать их определяющей характеристикой.

Себастьен Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов. Он работал университетским инструктором в составе Корпуса мира в Китае. Роблин регулярно публикует статьи по вопросам безопасности и военной истории на сайте War is Boring.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)