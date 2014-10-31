ОКБ Ильюшина: новый транспортный самолет Ил-276 пойдет в серию в 2026 году



Игорь Бевзюк.

Источник: © ПАО "Ил" Игорь Бевзюк.Источник: © ПАО "Ил"

Новый средний военно-транспортный самолет (СВТС) создается в интересах Минобороны России. К концу года военное ведомство должно утвердить тактико-техническое задание на эту машину. О том, какими характеристиками будет обладать новый самолет, с каких аэродромов он сможет взлетать и будет ли обладать оружием, в интервью ТАСС рассказал руководитель программы в ПАО "Ил" Игорь Бевзюк.

— Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о предыстории этого проекта.

— Идея создания СВТС на смену морально устаревающим Ан-12 появилась еще на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века. Уже в тот период в ОКБ Ильюшина был проработан облик такой машины, однако характеристики первой проработки еще не обеспечивали принципиального отрыва от других вариантов. Проект был на время отложен.

Напомню, что в то время КБ Туполева и КБ Антонова активно предлагали свои варианты, после рассмотрения которых за основу был принят Ан-70. История этого самолета оказалась тупиковой, и в начале нулевых вернулись к проекту ОКБ Ильюшина — тем более, что свою заинтересованность в совместной разработке транспортного самолета такого класса высказала Индия.

После довольно продолжительного периода требования к облику российско-индийского самолета МТА (Multipurpose Transport Aircraft) были сформированы. Однако риски, связанные с реализацией части требований, привели к "замораживанию" и этого проекта, хотя юридически индийцы от него до сих пор окончательно не отказались.

Как бы там ни было, необходимость в транспортном рамповом самолете среднего класса никуда не пропала, а даже стала более актуальной по мере приближения к окончанию сроков эксплуатации самолетов Ан-12. И ОКБ Ильюшина совместно с Министерством обороны и Минпромторгом разработало проект тактико-технического задания (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет.

— Индийская сторона как-нибудь объяснила такое решение?

— Набор требований, которые предъявлялись к самолету, приводил к высокой степени технических рисков. Как только степень новизны в проекте превышает определенный порог, возникают вопросы, связанные либо со сроками реализации, либо с достижимостью заявленных характеристик, либо с ценой.

— После 2015 года проект решили вернуть в Россию?

— В 2014 году ОКБ Ильюшина совместно с Минобороны предложило разработать технические требования к СВТС по российским стандартам, без учета индийской специфики. В итоге было принято решение о создании такой машины, начата ее инициативная разработка. Минобороны и Минпромторг согласовали проект тактико-технического задания (ТТЗ). Рабочее название самолета, которое принято в конструкторском бюро, — Ил-276.

— То есть оно еще не утверждено официально?

— Нет, в настоящее время идет процесс согласования и утверждения ТТЗ на СВТС. Де-юре наименование самолету может быть присвоено позднее, как это было, например, с Т-50. Наш проект пока не получил окончательное собственное имя.

— Какие этапы последуют дальше?

— С декабря мы приступаем к эскизному проектированию Ил-276. Завершение конструкторских работ, подготовку производства и первый вылет мы планируем в первом квартале 2023 года, и завершение самой работы с присвоением соответствующей литеры — это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году.

Проект среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Источник: © ПАО "Ил"

Дело в том, что в России подходит к концу срок эксплуатации самолетов Ан-12. Где-то с 2023 года начнется массированное выбывание этих машин из строевых частей, именно поэтому время на разработку нового самолета, его выход на испытания и в серийное производство остается относительно сжатым.

— Что это будет за самолет? Каковы его характеристики?

— Это будет традиционная компоновка для военно-транспортного самолета: однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения — прим. ТАСС) с Т-образным хвостовым оперением, с двумя двигателями, находящимися под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.

Это рамповый самолет с возможностью не только погрузочно-разгрузочных работ на земле, но и возможностью десантирования из него. Помимо основных функций, которые присущи военно-транспортной авиации, у него будут дополнительные функции, связанные с доставкой грузов при спасательных операциях, чрезвычайных ситуациях и т.п.

— Одним словом, он возьмет все лучшее от своего "старшего брата" — Ил-76?

— Безусловно. Если мы говорим о технических решениях, связанных с надежностью самолета, конечно же, лучшие решения будем использовать, адаптировав их к размерности нашей машины.

— Двигатели такие же, как и на Ил-76?

— Двигатель первого облика — это хорошо зарекомендовавший себя ПС-90А-76, имеющий нужные характеристики для снижения технических рисков. А как только ПД-14 подтвердит свои характеристики при серийном изготовлении, он будет использоваться на Ил-276.

— В сечении самолет будет такой же, как Ил-76?

— Да. При этом длина грузовой кабины будет несколько короче базовой модификации Ил-76.

— Какова его дальность, скорость?

— Скорость порядка 800 км/ч, что характерно для самолетов с турбореактивными двигателями. Конечно же, она существенно превышает ту скорость, которую мог себе позволить Ан-12. В результате срок доставки того или иного груза существенно сократится. При максимальной загрузке его дальность составит пару тысяч километров, а вот с точки зрения перегоночного варианта, когда требуется обеспечить максимальную дальность, это до семи тысяч км.

Модель Ил-276 . Источник: Wikipedia.org

— Ил-276 будет в версии топливозапращика?

— В базовой версии мы его рассматриваем как типично транспортный самолет, но эта платформа может быть использована для модернизации в очень широком диапазоне.

— Предусматривается ли у Ил-276 штатное вооружение?

— На любом подобном самолете предусмотрены бортовые комплексы обороны. Средства защиты самолета от внешнего воздействия будут и на Ил-276.

— Где его будут строить?

— Завод "Авиастар" в Ульяновске сегодня определен головным изготовителем.

— Корректно ли все-таки называть его модернизацией Ил-76, если сейчас идет модернизация строевых самолетов Ил-76 до версии МД-М и создаются новые Ил-76МД-90А?

— Синергия у этих двух проектов есть, и использование технических решений в части наработок по БРЭО, узлам и агрегатам, конечно, будет. Но считать его модификацией… Двухсоттонная и семидесятитонная машина — все-таки разные вещи. Даже при визуальной схожести некоторых элементов конструкции во многом это новая машина.

— Ил-112 не пересекается с этим проектом?

— Ил-112 — это перспективный легкий самолет. Ил-276 находится как раз между легким Ил-112 и тяжелым Ил-76. Для Ил-112 разрабатывается большое количество совершенно нового оборудования, задел по которому обязательно будет использован.

— Как идет процесс проектирования нового самолета?

— Мы стараемся максимально использовать те возможности, которые дает цифровое проектирование. Ключевой момент — начиная с этапа эскизного проекта увязывать все требования, относящиеся не только к конструкторским разработкам, но и к проработке технологичности этой конструкции, подготовке производства, логистическим требованиям, а также требованиям, связанным с обслуживанием и эксплуатацией этого самолета. Это позволяет найти и исправить все недочеты на самых ранних этапах, сократив сроки выхода на серийное производство.

И конечно же, мы уделяем особое внимание к разработке под заданную себестоимость, это относится не только к изделию в целом, но и к каждому техническому решению. Такой подход обеспечивает не только прозрачность ценообразования, но и соблюдения параметра "цена-качество", что особенно важно в текущих экономических условиях. В передовых КБ это уже стало повседневной практикой, позволившей прийти к конкретному числовому параметру, а именно — исправление ошибки, выявленной на этапе проектирования, стоит 1 у.е.; та же ошибка, выявленная при постановке на производство, стоит уже 10 у.е.; на этапе окончательной сборки цена исправления ошибки возрастает до 100 у.е., а на этапе испытаний и эксплуатации это уже 1000 и больше.

— Команда уже сформирована?

— Формирование команды происходит прямо сейчас. Сегодня в ОКБ Ильюшина одновременно ведутся несколько крупных программ, и мы, конечно же, очень заинтересованы в привлечении как опытных, так и начинающих специалистов для создания самолета с характеристиками мирового уровня путем применения передовых практик разработки.

— Сколько понадобится таких машин в войсках?

— По предварительным оценкам, в ближайшее десятилетие в войсках необходимо будет заменить несколько десятков Ан-12. В целом же спрос на такие самолеты в России и мире велик, и мы уверены, что Ил-276 найдет свое место в небе и станет незаменимым "самолетом-трудягой".

Беседовала Анна Юдина