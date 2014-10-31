Пентагон: США не намерены задействовать свои войска в боевых операциях в Сомали
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Бойцы группировки «Аш-Шабаб», Сомали.
Источник: AP PHOTO/FARAH ABDI WARSAMEH
По словам Джеймса Мэттиса, военнослужащие США в регионе проводят инструктаж и помогают местным силам обеспечивать их безопасность
ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Власти США не намерены задействовать свои войска в боевых операциях в Сомали против террористов. Соответствующее заявление глава Пентагона Джеймс Мэттис сделал в понедельник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных применению за рубежом военной силы Соединенными Штатами. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.
"Мы не будем забирать у ВС Сомали и Африканского союза право проведения боевых действий", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что военнослужащие США в регионе "проводят инструктаж, консультации и помогают [местным силам] обеспечивать свою собственную безопасность".
Силы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) были развернуты в стране в 2007 году для защиты созданного при поддержке западных стран временного правительства от исламистов. Несмотря на достигнутый с помощью миротворцев прогресс в стабилизации обстановки, "Аш-Шабаб" и другие группировки боевиков продолжают удерживать обширные территории страны.
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31.10.2017
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