Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса

01.11.2017 ТАСС 35 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны США Джеймс Мэттис
Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Источник: © AP Photo/Jacquelyn Martin

Глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис отметил, что легко может представить себе ситуацию, в которой Дональд Трамп может отдать подобный приказ

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что может представить ситуацию, в которой американский лидер Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса. Соответствующее заявление Мэттис сделал в понедельник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных применению за рубежом военной силы Соединенными Штатами. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.

"Если бы мы увидели, что они (какая-либо страна - прим. ТАСС) готовятся к этому [нанесению ядерного удара по США] и это неизбежно, то я могу себе представить такую ситуацию. Это не единственное средство в нашем инструментарии... Я считаю, что контроль со стороны Конгресса не следует приравнивать к оперативному управлению", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос сенатора-демократа Эдварда Марки. Глава Пентагона также подчеркнул, что это решение "будет подвергаться крайне пристальному рассмотрению" и призвал "доверять имеющейся системе, которая доказала свою эффективность уже на протяжении десятилетий".

Марки несколько раз пытался получить от министра четкий ответ, однако Мэттис отказывался комментировать "гипотетическую ситуацию". Глава Пентагона отметил, что говорил о нанесении превентивного удара без консультаций с Конгрессом только в случае "неизбежного удара" по США и только, "если это единственный путь остановить его". "Я не говорил, что это произойдет, у нас есть различные средства, традиционные средства, чтобы остановить это. Он [президент] обязан защищать страну", - указал Мэттис, добавив, что на данный момент США "никогда ни с чем похожим не сталкивались".

Сенатор в свою очередь назвал такую ситуацию одной из важнейших и потребовал проведения закрытых слушаний с участием Мэттиса по этой теме. Министр на это подчеркнул, что и во время закрытого выступления будет говорить о возможности нанесения превентивного ядерного удара только в том случае, если нападение с использованием ядерного оружия на США будет неизбежным.

Демократ в заключение отметил, что "никому нельзя давать права использовать ядерное оружие, если не было [проведено] атаки" перед этим. Сенатор и министр не называли какую-либо конкретную страну, но в этот момент на слушаниях обсуждалось противодействие КНДР.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:02
  • 1113
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
другие обсуждаемые темы