В США рассказали о тренировках по отражению ракетных атак со стороны КНДР
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Батарея американских ракет ПВО Пэтриот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы США регулярно проводят тренировки по отражению возможных ракетных атак со стороны КНДР, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В понедельник в ходе слушаний в сенате США у министра поинтересовались, какой есть план действий у администрации в случае ракетной атаки со стороны КНДР, когда "речь будет не о днях, а о минутах".
"В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируем это (действия в случае ракетного нападения - ред.) постоянно", - сказал Мэттис.
По его словам, в первую очередь будут задействованы станции слежения и противоракеты, расположенные на Аляске и Калифорнии. Затем президенту страны будет представлен "широкий набор вариантов" ответных действий, в том числе вместе с союзниками США в регионе, под которыми в Вашингтоне традиционно подразумевают Японию и Южную Корею.
Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась в 2017 году в связи с серией ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР.
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31.10.2017
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