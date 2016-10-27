Болгария в 2018 году планирует выделить на оборону и безопасность 2,64 млрд. долл.
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Истребители МиГ-29УБ (бортовой номер "33") ВВС Болгарии и Eurofighter Typhoon ВВС Италии.
Источник: Alexander Mladenov
ЦАМТО, 26 октября. Согласно проекту бюджета на 2018 год, опубликованному Министерством финансов Болгарии, на оборону и безопасность в следующем году предлагается выделить 4,4 млрд. левов (2,64 млрд. долл./2,25 млрд. евро).
Как сообщает Novinite со ссылкой на информацию Минфина, предусмотренные проектом бюджета расходы на оборону и безопасность составят 4,2% валового внутреннего продукта (ВВП).
Как заявлено, проект бюджета на 2018 год предусматривает достаточное выделение средств для поддержки и развития национальной обороны, включая финансирование одобренных парламентом инвестиционных проектов по приобретению авиационного оборудования и многоцелевых патрульных кораблей (точное распределение средств по данным закупкам не раскрывается).
Согласно обновленному Министерством финансов среднесрочному прогнозу бюджета, в 2019 и 2020 гг. расходы Болгарии на оборону и безопасность планируется снизить до уровня 3,8% и 3,5% ВВП, соответственно.
По данным Министерства финансов, в 2017 году Болгария выделила на оборону и безопасность 4,2 млрд. левов или 4,5% прогнозируемого ВВП. Предполагается, что в 2018 году рост ВВП составит 3,9%.
В июне этого года Министерство обороны заявило, что планирует в период с 2017 по 2029 гг. потратить 3,54 млрд. левов (2,125 млрд. долл.) на программы перевооружения. В число данных проектов входят покупка истребителей на сумму 1,5 млрд. левов, многоцелевых патрульных кораблей (820 млн. левов) и вооружения для Сухопутных войск (1,22 млрд. левов).
В 2014 году в рамках саммита НАТО в Уэльсе Болгария заявила о намерении в течение следующих 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (это расходы по линии Минобороны без учета расходов на безопасность, то есть на все остальные силовые структуры).
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26.10.2017
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