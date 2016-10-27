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В НАТО считают, что Россия занизила реальные масштабы учений "Запад-2017"

27.10.2017 РИА Новости 289 0
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Вертолеты Ми-8 на полигоне в Минской области
Вертолеты Ми-8 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) сообщила о значительном занижении Россией реальных масштабов учений "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники дали ясно понять, что масштабы и географическая зона учений "Запад-2017" значительно превышали то, что Россия объявляла ранее", - сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия - НАТО.

Он отметил, что "многие союзники по НАТО указали на то, что есть расхождения между тем, что Россия сообщила до учений, в том числе на брифинге, который был сделан на заседании СРН несколько недель назад, и фактической численностью и масштабами учений".

"Союзники указали, что число солдат, участвовавших в учениях, значительно превышали заявленное число, сценарий отличался и географические рамки были гораздо шире, чем объявлялось предварительно", - заявил генсек НАТО.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко, выступая перед журналистами после заседания СРН на уровне постпредов, отметил, что "никаких доказательств (превышения Россией заявленной численности войск - ред.) представлено не было".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
26.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Проекты
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Военные учения

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