В НАТО считают, что Россия занизила реальные масштабы учений "Запад-2017"
|
|
Вертолеты Ми-8 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) сообщила о значительном занижении Россией реальных масштабов учений "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Союзники дали ясно понять, что масштабы и географическая зона учений "Запад-2017" значительно превышали то, что Россия объявляла ранее", - сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия - НАТО.
Он отметил, что "многие союзники по НАТО указали на то, что есть расхождения между тем, что Россия сообщила до учений, в том числе на брифинге, который был сделан на заседании СРН несколько недель назад, и фактической численностью и масштабами учений".
"Союзники указали, что число солдат, участвовавших в учениях, значительно превышали заявленное число, сценарий отличался и географические рамки были гораздо шире, чем объявлялось предварительно", - заявил генсек НАТО.
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко, выступая перед журналистами после заседания СРН на уровне постпредов, отметил, что "никаких доказательств (превышения Россией заявленной численности войск - ред.) представлено не было".
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
|
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.10.2017 Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
26.10.2017 Ударить по больному. Почему военные США опасаются российских "Искандеров"
25.10.2017 В МИД Белоруссии назвали "шумиху" вокруг учений "Запад-2017" искусственной
25.10.2017 Призрачная российская субмарина, ее американские преследователи и новая смертельно опасная холодная война (The Wall Street Journal)
24.10.2017 Новая Великая китайская стена
20.10.2017 Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
17.10.2017 Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО