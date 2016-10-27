Пилоты истребителей F-35А продолжают жаловаться после полетов на симптомы, похожие на кислородное голодание - Пентагон



F-35А обычного взлета и посадки (CTOL) с ракетами AIM-9X на подкрыльевых пилонах. Источник: www.lockheedmartin.com. F-35А обычного взлета и посадки (CTOL) с ракетами AIM-9X на подкрыльевых пилонах. Источник: www.lockheedmartin.com.

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Пилоты истребителей-бомбардировщиков F-35А ВВС США с июня пять раз после полетов сообщали о симптомах, похожих на кислородное голодание, передает Air Force со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова.

Издание напоминает, что полеты этих истребителей были временно приостановлены 9 июня на базе вооруженных сил США в Аризоне после того, как летчики с мая по июнь несколько раз жаловались на появление симптомов, похожих на гипоксию. Причины плохого самочувствия у пилотов не были выявлены, а полеты на F-35А возобновились с 21 июня, отмечается в сообщении.

С тех пор произошло еще пять подобных случаев, зафиксированных на трех разных базах США, пишет издание.

По словам Дж.Деллаведова, "такие инциденты представляют собой реальную опасность для авиации".