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Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка

27.10.2017 ТАСС 816 2
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Ракеты. Архивное фото
Пуск ракеты "Калибр" из подводного положения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Кроме того, к выполнению задач привлекались самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые отработали крылатыми ракетами по наземным целям на трех полигонах

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские военные запустили три межконтинентальных баллистических ракеты с атомных подлодок и одну с Плесецка в рамках тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"С Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону Кура. Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону Кура", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, к выполнению задач привлекались самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

"Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены", - подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что тренировка прошла в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Казахстан
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Зигфрид Хофрайтер
359
№1
27.10.2017 00:10
Цитата, q
Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону Кура"

3 ракеты сразу... Булава и/или Синева?
0
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RU
Павел 1978
8686
№2
27.10.2017 08:01
Цитата, Зигфрид Хофрайтер сообщ. №1
Булава и/или Синева?
а вот это правильный вопрос... интрига однако...
0
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