ЮНАРМИЯ и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии Вице-президента ОАК Сергея Короткова



Руководитель главного штаба Дмитрий Вячеславович Труненков с юнармейцами на занятиях.

Источник: https://yunarmy.ru/ Руководитель главного штаба Дмитрий Вячеславович Труненков с юнармейцами на занятиях.Источник: https://yunarmy.ru/

Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 25 октября в московском «Технополисе» Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дмитрий Труненков и Генеральный директор Агентства инноваций города Москвы Алексей Парабучев подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии Генерального конструктора – Вице-президента по инновациям ПАО «ОАК» Сергея Короткова.

Реализация положений соглашения предусматривает сотрудничество в сфере подготовки кадров для авиаотрасли и других отраслей промышленности. Обучение будет проводиться в детских технопарках Москвы.

Подписание данного документа стало возможным благодаря сотрудничеству ЮНАРМИИ с Объединенной авиастроительной корпорацией, которое было закреплено соглашением, подписанным на Международном техническом форуме «АРМИЯ-2017». Реализация соглашения предусматривает общее развитие системы патриотического воспитания молодежи, укрепление престижа работы в авиационной отрасли и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса государства.

Так, специалисты ОАК приняли непосредственное участие в разработке курса «Аэро», по которому уже обучаются юнармейцы в Москве и Ульяновске. Курс рассчитан на полгода. За этот период юнармейцы изучат основы аэродинамики и авиастроения, а также построят модели самолетов по собственным проектам.

Сергей Коротков отметил важность таких шагов по созданию кадрового резерва для авиастроения. «Объединенной авиастроительной корпорации постоянно требуется приток молодых талантливых специалистов, которые будут строить самолеты будущего», – подчеркнул Генеральный конструктор ОАК.

Дмитрий Труненков заявил продолжению сотрудничества с Объединенной авиастроительной корпорацией, которое выражается в старте образовательных программ для юнармейцев и приводит к приобретению новых партнеров. «С помощью подобных инициатив ребята уже с детства могут получить дополнительное профильное образование, которое им поможет в выборе жизненного пути», – отметил Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ».

Генеральный директор Алексей Парубычев также заявил, что он рад началу сотрудничество с всероссийским патриотическим движением при деятельном участии ОАК. «Эти ребята мотивированы, патриотичны и четко определяют свои жизненные цели. Уверен, что мы не остановимся на первом наборе на курс «Аэро», а будем привлекать еще больше юнармейцев, и не только на авиастроительные программы, но и на образовательные курсы по другим отраслям».

Генеральный конструктор ОАК на круглом столе рассказал юнармейцам – слушателями курса «Аэро» о современном состоянии авиаотрасли и перспективах самолетостроения в России. Отвечая на вопрос одного из юнармейцев, он отметил, что конкурентам у ОАК выступает весь мир. И как сложно России завоевать место на рынке пассажирских самолетов, который делят практически поровну мировые гиганты авиастроения.

Но как рассказал Сергей Сергеевич в корпорации работают сразу над несколькими проектами пассажирских самолетов. Это и среднемагистральный лайнер МС-21 и модернизированный ближнемагистральный Ил-114-300. Также реализуется совместный российско-китайский проект по созданию большого пассажирского лайнера.

Участники мероприятия также побывали на практическом занятии, где юнармейцы обучаются азам профессии авиаконструктора.