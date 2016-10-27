Россия и НАТО заявили о пользе взаимных брифингов об учениях
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Efrem Lukatsky
БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО и Россия заявили о пользе проведения взаимных брифингов о предстоящих военных учениях, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы согласились, что принцип взаимных брифингов по учениям, включая предварительные брифинги, является полезным", - сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.
Он также выразил надежду на то, что брифинги продолжатся. "Я надеюсь, что мы продолжим это обсуждение на следующих заседаниях Совета Россия-НАТО", - заявил Столтенберг.
В апреле 2014 года НАТО решила приостановить практическое сотрудничество с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, и с лета 2014 до лета 2016 года заседания СРН не проводились.
Но с середины 2016 года прошли пять встреч на уровне послов, в том числе 30 марта и 13 июля 2017 года. На последнем заседании, в частности, российская сторона сообщила альянсу об учениях "Запад-2017", тогда как натовцы провели брифинг о предстоящих учениях Trident Javelin.
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26.10.2017
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