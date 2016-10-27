"Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ третий в этом году полковой комплект С-400



Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".Источник: © Виталий Невар/ТАСС

В концерне отмечается, что до конца года военные получат еще один комплекс

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ третий в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, до конца года военные получат еще один комплекс. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны России очередной (второй за октябрь и третий в 2017 году) полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

До конца 2017 года концерн поставит Минобороны еще один полк С-400. В этом году заказчику будут переданы четыре полковых комплекта.

По информации пресс-службы, передача прошла на территории полигона Капустин Яр (Астраханская область), где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 "Триумф"

Система С-400 "Триумф" состоит из пункта боевого управления и радиолокационной станции (РЛС) обнаружения, с которыми связаны до шести зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Каждый ЗРК содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов. Также в составе системы могут опционально находиться всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

По данным из открытых источников, к апрелю 2017 года в Вооруженных силах России находились на боевом дежурстве 19 полков С-400. Это в общей сложности 38 дивизионов и 304 пусковых установки.

Госпрограмма вооружений предусматривает поступление в войска до 2020 года 56 дивизионов С-400, что позволит перевооружить 28 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в 2017 году на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России поступят четыре зенитные ракетные системы С-400. В сентябре "Алмаз- Антей" передал Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400, в октябре - второй.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.