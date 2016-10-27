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Французская Naval Group выступает за партнерство MDL по проекту будущей индийской подводной лодки

27.10.2017 bmpd.livejournal.com 136 0
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Головная построенная для ВМС Индии дизель-электрическая подводная лодка S 51 Khanderi типа Scorpene
Головная построенная для ВМС Индии дизель-электрическая подводная лодка S 51 Khanderi типа Scorpene.
Источник: ВМС Индии

Французское судостроительное объединение Naval Group (бывшее DCNS), осуществляющее в сотрудничестве с индийской государственной верфью Mazagon Docks Limited (MDL, Мумбай) постройку для ВМС Индии неатомных подводных лодок типа Scorpene, выступил с поддержкой идеи о дальнейшем партнерстве с MDL в следующем проекте по созданию нового поколения малошумных подводных лодок для индийского флота, сообщает индийская газета "The Economic Times".

Речь идет об индийской программе перспективной неатомной подводной лодки проекта 75 (I). В середине июля 2017 года ВМС Индии выслали запрос на предоставление информации по вышеуказанной программе шести зарубежным компаниям-производителям: французской Naval Group, немецкому объединению ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), шведской группе Saab AB, российскому АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, а также испанскому судостроительному объединению Navantia. Источники газеты сообщают, что испанская и японская компании из борьбы вышли.

По словам управляющего директора Naval Group в Индии Бернарда Бюиссона (Bernard G Buisson), 16 октября 2017 года его компания ответила на индийский запрос, заявив, что она соответствует всем предъявляемым требованиям, в частности, максимального использования индийских компонентов, передачи технологий и систем вооружений. "В параллельном процессе правительство должно выбрать стратегического партнера (индийскую фирму), но, насколько нам известно, данный процесс еще не начался. Мы ждем результатов этого выбора", - отметил Бюиссон.

Представитель французской компании добавил, что Naval Group будет готова работать с любым индийским партнером, однако MDL выглядит предпочтительнее, так как предприятие имеет опыт производства, располагает командой инженеров и менеджеров, а также необходимой инфраструктурой. "Они могут осуществлять строительство 11 подводных лодок на разных стадиях в Мумбае. Их производственные стандарты соответствуют таковым на французских верфях".
26.10.2017
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Страны
Германия
Индия
Испания
Россия
Франция
Швеция
Япония
Продукция
Scorpene
Компании
DCNS
MHI
Navantia
SAAB
ThyssenKrupp
ОСК
Проекты
Проект-75

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