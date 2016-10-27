СМИ: главы МИД и минобороны Японии и Великобритании в декабре обсудят КНДР
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Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР.
Источник: © AFP 2017 / Sam Yeh
Другой темой переговоров станет укрепление сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Правительства Японии и Великобритании собираются провести встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два" в декабре. Как сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источники, одной из главных тем на переговорах станет ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.
Министры обороны Японии и Великобритании встретятся в таком формате уже в третий раз. Переговоры министров обороны Ицунори Онодэры и Майкла Фэллона, а также глав дипломатии двух стран Таро Коно и Бориса Джонсона пройдут в Лондоне. Основное внимание, как ожидается, будет уделено ситуации вокруг КНДР, так, стороны обсудят укрепление сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Затронут министры и другие темы, в том числе проведение совместных учений с участием японских Сил самообороны и британских военных.
Прежде чем приехать в Лондон, по данным Kyodo, Коно посетит Бахрейн, где с 8 по 10 декабря пройдет конференция по безопасности, на которую собирается приехать и глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Первыми партнерами Японии по переговорам в формате "два плюс два" были США и Австралия. Во время пребывания Синдзо Абэ на посту премьер-министра такой диалог был установлен с Россией, Францией, Великобританией и Индонезией.
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26.10.2017
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