Глава Пентагона заявил, что США не спешат воевать с КНДР



Глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Источник: © AP Photo/Jacquelyn Martin Глава Пентагона Джеймс Мэттис.Источник: © AP Photo/Jacquelyn Martin

Джеймс Мэттис заявил, что "все настроены на мирное урегулирование" ситуации на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. США не спешат вступать в войну с КНДР, чтобы обуздать ядерные амбиции Пхеньяна. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в среду журналистам на борту самолета по пути с Филиппин в Таиланд. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба военного ведомства.

"Мы выступаем за урегулирование ситуации [вокруг КНДР] дипломатическим путем, - отметил он. - Есть ли у нас военные варианты реагирования, если на нас нападут или нападут на наших союзников? Безусловно, есть. Но все настроены на мирное урегулирование. Мы не спешим воевать".

На Филиппинах Мэттис принимал участие во встрече министров обороны объединения "АСЕАН+", которая проходила в Кларке (остров Лусон). "АСЕАН+" объединяет 18 стран, в том числе 10 участниц АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Австралию, Индию, Китай, Республику Корея, Новую Зеландию, Россию, США и Японию.

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны США Дана Уайт, Мэттис, выступая на этом совещании, "подчеркнул важность международного сотрудничества, призванного оказывать давление на Северную Корею с тем, чтобы была реализована разделяемая всеми нами цель полной денуклеаризации Корейского полуострова".

На вопрос одного из журналистов, сопровождающих в поездке Мэттиса, не ощутил ли он на встрече с коллегами "каких-либо пессимистических настроений по поводу того, что северных корейцев не удастся уговорить изменить свой курс", глава Пентагона ответил: "Я увидел, что все понимают, насколько серьезна ситуация. Но не было никакого пессимизма. Ряд участников выразил надежду, что дипломатические усилия сработают, что санкции заставят их [КНДР] сменить курс".

По словам Мэттиса, в Бангкоке он примет участие в церемонии похорон короля Пумипона Адульядета (Рама IX), правившего Таиландом на протяжении 70 лет. "Мне выпала честь возглавлять официальную американскую делегацию на церемонии, выразить соболезнования от имени американского народа", - заметил министр. Затем он направится в Сеул, где 28 октября состоится 49-е заседание американо-южнокорейского консультативного комитета по вопросам безопасности.