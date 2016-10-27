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МИД Японии призвал отказаться от диалога с КНДР до конкретных шагов по денуклеаризации

27.10.2017 ТАСС 128 0
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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник: © Fotolia / nmann77

Глава ведомства Таро Коно отметил, что нужно упорно продолжать политику санкций в отношении Пхеньяна

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно отказываться от переговоров с КНДР до тех пор, пока она конкретными действиями не продемонстрирует готовность к ликвидации ее ракетно-ядерной программы. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei глава МИД Японии Таро Коно.

"Есть вероятность, что Северная Корея достаточно быстро завершит создание межконтинентальной баллистической ракеты, - сказал он. - В этих условиях призыв к диалогу она воспримет только как возможность вести пустые разговоры и за это время добиться конечных результатов в своих ядерных и ракетных разработках". Министр подчеркнул, что нужно упорно продолжать политику санкций в отношении Пхеньяна до тех пор, пока он не покажет реальную готовность к уступкам, например, к допуску инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к проверке своих ядерных объектов.

"МАГАТЭ сообщила нам, что в любой момент может направить такую группа в Северную Корею, - отметил министр. - Именно эта организация вызывает наибольшее доверие при организации проверяемого и окончательного отказа Пхеньяна от ядерного оружия".

Глава МИД отметил при этом важность "тесного сотрудничества с США и Южной Кореей" и "вовлечения в него Китая и России".

После проведенных КНДР летом и в сентябре ракетных пусков и шестого ядерного испытания вокруг Корейского полуострова сохраняется напряженная ситуация. В частности, в северо-западную часть Тихого океана в добавление к ударной группе во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направлены ударные группы атомных авианосцев Nimitz и Theodore Roosevelt.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
ЯО

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