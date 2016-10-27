NBC: США могут оснастить беспилотники оружием для нанесения ударов по террористам в Нигере
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Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.
Источник: af.mil
Источники утверждают, что американские власти стали активнее рассматривать подобную возможность после нападения на бойцов своего спецназа в Нигере, в результате чего погибли четверо бойцов
НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность оснастить летальным оружием свои беспилотники, задействованные в контртеррористических операциях в Нигере. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.
По данным ее источников, власти США начали изучать возможность вооружения своих беспилотных летательных аппаратов, используемых в Нигере, еще до нападения на бойцов американского спецназа в этой африканской стране в начале октября. Однако происшествие заставило вашингтонскую администрацию активнее рассматривать возможность более агрессивных действий против террористов, действующих в Северной и Западной Африке, сообщает телеканал. Соответствующее решение пока не принято.
В начале октября в результате нападения боевиков в Нигере погибли четверо бойцов американского спецназа, еще двое получили ранения. Атака произошла примерно в 200 км к северу от столицы Ниамея.
Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, военнослужащие США сопровождали подразделение армии Нигера во время выполнения разведывательного задания по сбору информации и не ожидали нападения. Пентагон проводит расследование инцидента.
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26.10.2017
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