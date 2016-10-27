Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

NBC: США могут оснастить беспилотники оружием для нанесения ударов по террористам в Нигере

27.10.2017 ТАСС 126 0
-1
Понравилась новость?
 0
БПЛА MQ-9 Reaper
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.
Источник: af.mil

Источники утверждают, что американские власти стали активнее рассматривать подобную возможность после нападения на бойцов своего спецназа в Нигере, в результате чего погибли четверо бойцов

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность оснастить летальным оружием свои беспилотники, задействованные в контртеррористических операциях в Нигере. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

По данным ее источников, власти США начали изучать возможность вооружения своих беспилотных летательных аппаратов, используемых в Нигере, еще до нападения на бойцов американского спецназа в этой африканской стране в начале октября. Однако происшествие заставило вашингтонскую администрацию активнее рассматривать возможность более агрессивных действий против террористов, действующих в Северной и Западной Африке, сообщает телеканал. Соответствующее решение пока не принято.

В начале октября в результате нападения боевиков в Нигере погибли четверо бойцов американского спецназа, еще двое получили ранения. Атака произошла примерно в 200 км к северу от столицы Ниамея.

Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, военнослужащие США сопровождали подразделение армии Нигера во время выполнения разведывательного задания по сбору информации и не ожидали нападения. Пентагон проводит расследование инцидента.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Нигер
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.10 11:26
  • 49
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 27.10 11:08
  • 1
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами
  • 27.10 10:59
  • 1
Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
  • 27.10 10:36
  • 3
Россия послала на орбиту инспектора
  • 27.10 10:23
  • 16
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 27.10 10:22
  • 8
Сергей Караганов: Мир идет к более свободному выбору для каждой страны
  • 27.10 10:04
  • 5587
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.10 09:57
  • 3907
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.10 09:51
  • 1
Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов
  • 27.10 09:51
  • 4
Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"
  • 27.10 09:26
  • 10
Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты
  • 27.10 08:47
  • 66
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 27.10 08:30
  • 2
Люди соревнуются друг с другом, будто забыв о том, что они никогда не обыграют программу
  • 27.10 08:01
  • 2
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 27.10 05:00
  • 2
Российские самолеты на экспорт не вылетают
другие обсуждаемые темы