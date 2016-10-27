Боевые корабли России и Индии на учениях "Индра" уничтожили "морскую мину"



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Моряки также отработали противовоздушную оборону кораблей

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии в рамках международных учений "Индра-2017" в Приморье уничтожили артиллерийским огнем плавающую "морскую мину" и отработали противовоздушную оборону, сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В акватории залива Петра Великого совместный российско-индийский отряд кораблей на переходе морем обнаружил плавающую "морскую мину" и успешно уничтожил ее артиллерийским огнем. Сегодня же корабли двух стран выполнили артиллерийскую стрельбу по имитированной морской цели", - сообщил Воскресенский.

Также российские и индийские моряки отработали противовоздушную оборону кораблей. Для обеспечения сил в ходе этого эпизода учения привлекались истребители Су-30М2 ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ранее в ходе морской части учений корабли отработали проводку за тралами, а досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учений по контролю над морским судоходством.

Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября.