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Боевые корабли России и Индии на учениях "Индра" уничтожили "морскую мину"

27.10.2017 ТАСС 112 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Моряки также отработали противовоздушную оборону кораблей

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии в рамках международных учений "Индра-2017" в Приморье уничтожили артиллерийским огнем плавающую "морскую мину" и отработали противовоздушную оборону, сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В акватории залива Петра Великого совместный российско-индийский отряд кораблей на переходе морем обнаружил плавающую "морскую мину" и успешно уничтожил ее артиллерийским огнем. Сегодня же корабли двух стран выполнили артиллерийскую стрельбу по имитированной морской цели", - сообщил Воскресенский.

Также российские и индийские моряки отработали противовоздушную оборону кораблей. Для обеспечения сил в ходе этого эпизода учения привлекались истребители Су-30М2 ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ранее в ходе морской части учений корабли отработали проводку за тралами, а досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учений по контролю над морским судоходством.

Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
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Пётр Великий
Су-30
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Проекты
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