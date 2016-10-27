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Пентагон не планирует расширять контакты с ВКС по Сирии

27.10.2017 РИА Новости 112 0
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Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото.
Источник: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США высоко оценивают уровень контактов с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их, заявил РИА Новости представитель ВВС Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джон Томас.

"Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости", - сказал Томас.

Полковник также выразил уверенность, что в случае появления новых проблем в Сирии между военными двух стран, "есть механизм по их решению".

"Он (механизм - ред.) чрезвычайно эффективен. Мы действительно сделали хорошую работу по предотвращению конфликтов, и это касается обеих сторон, которые разделяют ответственность и говорят друг с другом при необходимости", - сказал представитель CENTCOM.

В то же время он напомнил, что эти контакты касаются лишь предотвращения конфликтов, поскольку законодательством США запрещено "сотрудничать каким-либо образом с русскими".

В настоящее время в соответствии с меморандумом от 2015 года между военными России и США в Сирии действуют каналы связи для предотвращения конфликтов. Всего таких каналов три: по линии авиации, наземных сил и по линии командования.

Ранее в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) сообщили о двух очных встречах на уровне генералов для обсуждения мер по предотвращения конфликтов. Известно, что беседы состоялись за пределами Ирака и Сирии. В коалиции не исключили, что может последовать новая встреча, но не уточнили, где и когда она может пройти.

"Мы не говорим о них (встречах - ред.) заранее. Это не стандартные встречи, они проводятся по необходимости… Сейчас мы довольны тем, что у нас есть этот механизм на уровне трехзвездных генералов, которые могут, если надо, побуждать (к решению вопросов между США и РФ - ред.)", - сказал Томас, отвечая на вопрос о возможности новой встречи российских и американских военных.

С 2015 года между военными РФ и США в Сирии не было ни одного инцидента, о котором бы сообщали стороны. Однако в 2017 году авиация США несколько раз наносила удары по позициям правительственных и сил и их союзников, сбила два беспилотника проправительственных сил и один самолет ВВС Сирии. Эти ситуации обсуждались по каналам предотвращения конфликтов между российскими и американскими военными.

США с августа 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения властей страны. Россия проводит операцию с сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
26.10.2017
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