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Глава Пентагона прокомментировал поставки российского оружия Филиппинам

27.10.2017 РИА Новости 285 0
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Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Emmanuel Dunand

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Стенограмма его беседы с журналистами размещена на сайте министерства обороны.

Накануне Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним и армейские грузовики. Церемония с участием министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".

"Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин", - сказал Мэттис.

По словам министра, у него была "открытая и теплая встреча" с Дутерте, во время которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

Во вторник Россия и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Тогда же страны заключили контракт поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. По словам Шойгу, Москва рассматривает Манилу как перспективного партнера.

До этого дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. С приходом к власти Дутерте Манила стала активно проявлять интерес к налаживанию связей с Москвой в этой сфере и говорить о возможном разрыве сотрудничества с США.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Бруней
Россия
США
Филиппины
Продукция
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