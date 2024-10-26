Более 50 самоходных понтонов поступят в ЦВО по гособоронзаказу до конца года
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Военнослужащие возводят понтонную переправу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 25 октября. Более 50 самоходных понтонов поступят по гособоронзаказу до конца года на вооружение железнодорожных войск Центрального военного округа.
Понтоны предназначены для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск.
Возможности новой техники обеспечивают транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 м.
Понтоны поступят на вооружение железнодорожных бригад Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.
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25.10.2017
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