"Объединенная судостроительная корпорация" в 2017 году ожидает снижения чистой прибыли вдвое, до 3 млрд рублей
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Логотип компании Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация".
Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Чистая прибыль группы "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в 2017 году, по предварительным данным, составит порядка 3 млрд руб., сообщил президент корпорации Алексей Рахманов журналистам в среду.
"Суммарно по ОСК мы ожидаем прибыль более 3 (млрд рублей -ИФ)", - сказал он.
По словам А.Рахманова выручка корпорации превысит 350 млрд руб., при этом он уточнил, что точные цифры суммированной отчетности группы будут известны позже. "У нас очень ответственное время ноябрь, первая половина декабря - время завершение испытаний всех построенных судов", - подчеркнул глава ОСК.
Согласно суммированной отчётности группы ОСК по РСБУ, чистая прибыль корпорации по итогам 2016 года составила 6 млрд руб. выручка была на уровне 304 млрд руб.
АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.
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25.10.2017
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