Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Расходы США на создание боевой робототехники на 90% больше прогнозировавшихся

26.10.2017 ТАСС 106 0
0
Понравилась новость?
 0
PackBot
Многоцелевой наземный робот PackBot от компании iRobot, США.
Источник: Outisnn / Wikimedia

Американское военное ведомство намерено выделить на разработку различных беспилотных аппаратов и других тому подобных систем порядка $6,97 млрд

ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Текущий реальный уровень ассигнований американских Вооруженных сил на создание боевой робототехники примерно на 90% превышает недавно прогнозировавшийся Пентагоном. Такой вывод содержится в обнародованном во вторник докладе, подготовленном специалистами Бард-колледжа (штат Нью-Йорк).

В соответствии с изложенными ими сведениями, в 2018-м финансовом году, начавшемся в США 1 октября, американское министерство обороны намерено выделить на разработку различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), необитаемых подводных и надводных аппаратов и других тому подобных систем порядка $6,97 млрд. Этот показатель больше аналогичного за 2017-й финансовый год на 21%. Если же учитывать такие затраты за последние пять лет, то выясняется, что военное ведомство США тратит на данные программы на 90% больше, чем планировалось в 2013 году, подчеркивается в исследовании.

Как в нем уточняется, в настоящее время самые крупные расходы такого рода наблюдаются при закупке для ВВС США одного из самых высокотехнологичных БПЛА - MQ-9 Reaper разработки и производства компании General Atomics - Aeronautical Systems. На эту программу в будущем году намечается потратить $1,23 млрд. Многоцелевой летательный аппарат MQ-9 Reaper оснащен 4 ракетами с лазерным наведением и предназначен в первую очередь для поражения целей, а во вторую - для ведения разведки с воздуха.

"Даже несмотря на то, что реализация некоторых крупных программ производства робототехники предыдущего десятилетия завершается, расходы на такие системы в целом растут, - отметил автор доклада Дэн Геттингер. - Доступные общественности документы указывают на то, что вооруженные силы закупают больше дронов, чем они предсказывали, и что крупные бюджеты на модернизацию [такой техники] раздули траты [на нее] сверх всяких ожиданий".
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы