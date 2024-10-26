Расходы США на создание боевой робототехники на 90% больше прогнозировавшихся



Многоцелевой наземный робот PackBot от компании iRobot, США.

Источник: Outisnn / Wikimedia Многоцелевой наземный робот PackBot от компании iRobot, США.Источник: Outisnn / Wikimedia

Американское военное ведомство намерено выделить на разработку различных беспилотных аппаратов и других тому подобных систем порядка $6,97 млрд

ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Текущий реальный уровень ассигнований американских Вооруженных сил на создание боевой робототехники примерно на 90% превышает недавно прогнозировавшийся Пентагоном. Такой вывод содержится в обнародованном во вторник докладе, подготовленном специалистами Бард-колледжа (штат Нью-Йорк).

В соответствии с изложенными ими сведениями, в 2018-м финансовом году, начавшемся в США 1 октября, американское министерство обороны намерено выделить на разработку различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), необитаемых подводных и надводных аппаратов и других тому подобных систем порядка $6,97 млрд. Этот показатель больше аналогичного за 2017-й финансовый год на 21%. Если же учитывать такие затраты за последние пять лет, то выясняется, что военное ведомство США тратит на данные программы на 90% больше, чем планировалось в 2013 году, подчеркивается в исследовании.

Как в нем уточняется, в настоящее время самые крупные расходы такого рода наблюдаются при закупке для ВВС США одного из самых высокотехнологичных БПЛА - MQ-9 Reaper разработки и производства компании General Atomics - Aeronautical Systems. На эту программу в будущем году намечается потратить $1,23 млрд. Многоцелевой летательный аппарат MQ-9 Reaper оснащен 4 ракетами с лазерным наведением и предназначен в первую очередь для поражения целей, а во вторую - для ведения разведки с воздуха.

"Даже несмотря на то, что реализация некоторых крупных программ производства робототехники предыдущего десятилетия завершается, расходы на такие системы в целом растут, - отметил автор доклада Дэн Геттингер. - Доступные общественности документы указывают на то, что вооруженные силы закупают больше дронов, чем они предсказывали, и что крупные бюджеты на модернизацию [такой техники] раздули траты [на нее] сверх всяких ожиданий".