Шойгу прибыл в Катар с первым в истории визитом
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл с официальным визитом в Катар, где планируется подписать межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).
Это первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар.
"В ходе переговоров с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом Аль-Аттыйя будут обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества ", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Планируется, что Шойгу примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в ходе встречи предстоит обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности.
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25.10.2017
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