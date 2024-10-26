Состоялась церемония крещения второго патрульного корабля класса "Ривер-2", предназначенного для ВМС Великобритании



Патрульный корабль прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) компании BAE Systems.

Источник: BAE Systems Патрульный корабль прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) компании BAE Systems.Источник: BAE Systems

ЦАМТО, 25 октября. Компания BAE Systems объявила о состоявшейся 20 октября церемонии крещения второго 2000-тонного патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) класса "Ривер-2", "Мидуэй" (Medway), предназначенного для ВМС Великобритании.

Как планируется, в ближайшее время компания приступит к проведению морских испытаний у побережья Шотландии. Принятие корабля на вооружение ВМС Великобритании запланировано на 2019 год.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании в марте 2014 года заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов на закупку комплектующих для строительства трех кораблей OPV. В августе 2014 года BAE Systems подписала с Министерством обороны основной контракт на поставку трех кораблей класса "Ривер" Batch.2, "Форт" (Forth), "Мидуэй" (Medway) и "Трент" (Trent), общая стоимость которого составила 348 млн. фунтов стерлингов (включая предварительно выделенные 20 млн. фунтов). Соглашение предусматривало опцион на постройку двух дополнительных кораблей.

Резка стали для строительства корабля "Форт" началась 10 октябре 2014 года, спуск на воду состоялся 13 августа 2016 года, церемония крещения – в марте 2017 года. С августа "Форт" проходит испытания. Резка стали для "Мидуэй" началась 8 июня 2015 года, а 7 октября 2015 года – для "Трент".

МО Великобритании 8 декабря 2016 года заключило с BAE Systems контракт стоимостью 287 млн. фунтов стерлингов на строительство двух дополнительных кораблей класса "Ривер-2", реализовав опцион. Соглашение также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Четвертый и пятый корабли, "Тэмэр" и "Спрэй", будут переданы ВМС Великобритании в 2019 году и войдут боевой состав флота в 2021 году. Резка стали для "Тэмэр" началась в декабре 2016 года. Как и ранее, строительство кораблей будет осуществляться на предприятии "Гован", а затем они будут переданы на верфь "Скотстаун" для оснащения оборудованием.

Новые корабли повысят возможности британского флота по защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству и контрабанде.