В Ульяновске до конца года сформируют полк Военно-транспортной авиации



Ил-76МД-90А. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Ил-76МД-90А. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Авиаполк укомплектуют самолетами Ан-2 и Ил-76

УЛЬЯНОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Смешанный авиационный полк Военно-транспортной авиации (ВТА) будет сформирован в Ульяновске до конца года. Об этом журналистам рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"До конца этого года здесь, на ульяновской земле, мы планируем завершить формирование военно-транспортного авиационного полка", - сказал он.

Авиаполк будет укомплектован самолетами Ан-2 и Ил-76, в том числе новой версией Ил-76МД-90А, построенными на заводе "Авиастар" в Ульяновске.

"В перспективе в полку будут и Ан-124", - добавил Бенедиктов.