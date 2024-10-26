В Ульяновске до конца года сформируют полк Военно-транспортной авиации
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Ил-76МД-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Авиаполк укомплектуют самолетами Ан-2 и Ил-76
УЛЬЯНОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Смешанный авиационный полк Военно-транспортной авиации (ВТА) будет сформирован в Ульяновске до конца года. Об этом журналистам рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"До конца этого года здесь, на ульяновской земле, мы планируем завершить формирование военно-транспортного авиационного полка", - сказал он.
Авиаполк будет укомплектован самолетами Ан-2 и Ил-76, в том числе новой версией Ил-76МД-90А, построенными на заводе "Авиастар" в Ульяновске.
"В перспективе в полку будут и Ан-124", - добавил Бенедиктов.
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25.10.2017
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