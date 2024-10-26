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Первые в истории учения ВТА с высадкой 5,5 тыс. десантников стартовали под Ульяновском

26.10.2017 ТАСС 111 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Учения военно-транспортной авиации проходят в три этапа

УЛЬЯНОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Высадка более 2,5 тыс. десантников прошла в среду в Ульяновской области. Десантирование проходило в ходе основного этапа масштабных учений военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС РФ, сообщил врио заместителя командующего по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

"Летно-тактические учения военно-транспортной авиации проходят в три этапа. Основным из них является отработка практических действий по "захвату" аэродрома Ульяновск (Восточный), блокированного силами условных террористических формирований", - сказал он.

Осипенко отметил, что высадка 2,5 тыс. десантников под Ульяновском прошла в предельно сжатые сроки.

Всего в маневрах будут задействованы 58 воздушных судов различного назначения. Будет десантировано в общей сложности более 5,5 тыс. российских военных.

В то же время в Минобороны РФ рассказали, что перед десантированием военных площадку приземления "расчистили" от неприятеля экипажи многофункциональных истребителей- бомбардировщиков Су-34. Воздушный дозор несла пара перехватчиков МиГ-31, а непосредственную охрану самолетов Ил-76 во время высадки десанта осуществляли новейшие истребители Су-35.

"На площадке под Ульяновском десантирование осуществлялось с помощью 20 самолетов Ил-76. Таких масштабных учений военно-транспортной авиации с привлечением личного состава ВДВ в истории еще не было", - отметили в Минобороны РФ.

На первом этапе учений прошло десантирование спецназа ВДВ из восьми самолетов Ан-2 для захвата тылового пункта управления условного противника.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Ил-76
МиГ-31
Су-34
Су-35
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Военные учения

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