Первые в истории учения ВТА с высадкой 5,5 тыс. десантников стартовали под Ульяновском
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Учения военно-транспортной авиации проходят в три этапа
УЛЬЯНОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Высадка более 2,5 тыс. десантников прошла в среду в Ульяновской области. Десантирование проходило в ходе основного этапа масштабных учений военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС РФ, сообщил врио заместителя командующего по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.
"Летно-тактические учения военно-транспортной авиации проходят в три этапа. Основным из них является отработка практических действий по "захвату" аэродрома Ульяновск (Восточный), блокированного силами условных террористических формирований", - сказал он.
Осипенко отметил, что высадка 2,5 тыс. десантников под Ульяновском прошла в предельно сжатые сроки.
Всего в маневрах будут задействованы 58 воздушных судов различного назначения. Будет десантировано в общей сложности более 5,5 тыс. российских военных.
В то же время в Минобороны РФ рассказали, что перед десантированием военных площадку приземления "расчистили" от неприятеля экипажи многофункциональных истребителей- бомбардировщиков Су-34. Воздушный дозор несла пара перехватчиков МиГ-31, а непосредственную охрану самолетов Ил-76 во время высадки десанта осуществляли новейшие истребители Су-35.
"На площадке под Ульяновском десантирование осуществлялось с помощью 20 самолетов Ил-76. Таких масштабных учений военно-транспортной авиации с привлечением личного состава ВДВ в истории еще не было", - отметили в Минобороны РФ.
На первом этапе учений прошло десантирование спецназа ВДВ из восьми самолетов Ан-2 для захвата тылового пункта управления условного противника.
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25.10.2017
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