Боевые расчеты "Искандеров" провели электронные пуски ракет в Краснодарском крае
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Начальник пресс-службы округа заявил, что соединение подняли в рамках итоговой проверки за летний период обучения
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Боевые расчеты комплексов "Искандер-М" ракетной бригады Южного военного округа провели электронные пуски ракет по объектам условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"Соединение было поднято по тревоге в рамках итоговой проверки за летний период обучения, совершило марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленном участке местности. Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника... на дальности от 200 до 300 км", - сказал Астафьев.
Также были отработаны вопросы оперативной смены района боевого применения комплексов. В рамках контрольных мероприятий военные ракетного соединения сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию документов, прошли проверку по физической подготовке.
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25.10.2017
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