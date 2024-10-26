РКК "Энергия": лунная база России обеспечит полеты к другим планетам после 2050 года



Лунная станция.

Источник: Инфографика: РГ / Леонид Кулешов / Юрий Медведев Лунная станция.Источник: Инфографика: РГ / Леонид Кулешов / Юрий Медведев

Корпорация представила презентацию с этапами и сроками лунной программы

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 24 октября. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" впервые представила во вторник в подмосковном Центре подготовки космонавтов подробную презентацию, рассказывающую об этапах и сроках лунной программы РФ.

Программа, в частности, предполагает создание пилотируемого лунохода и радиационного убежища, экспериментальных производств на поверхности Луны, комплекса по добыче ресурсов естественного спутника и многое другое. После 2050 года, по данным "Энергии", база должна быть способна обеспечивать отправку экспедиций в дальний космос к другим планетам.

Первый этап (2017-2030 годы)

Первый этап российской Лунной программы планируется реализовать в 2017-2030 годах. В ходе него предусматривается проведение работ по двум направлениям

Первое из них предполагает выбор места строительство лунной базы. Для этого к Луне планируется запустить автоматические станции "Луна-Глоб", "Луна-Орбитер", "Луна- Ресурс" и "Луна-Грунт". Также предполагается участие России в международных автоматических миссиях к Луне и в создании международной окололунной станции.

Кроме того, план предусматривает осуществление дистанционного зондирования Луны, отработку точной посадки на поверхность спутника и исследования образцов лунного грунта.

Параллельно будут проводиться работы по созданию пилотируемой транспортной системы. В частности, будут разработаны следующие ракетно-космические средства: пилотируемый корабль ("Федерация", уже разрабатывается - прим. ТАСС), сверхтяжелая ракета-носитель, разгонные блоки, взлетно-посадочный корабль, грузовой посадочный корабль, ретрансляторы.

Также будет проектироваться наземная космическая инфраструктура. Кроме того, намечены завершение отработки нового пилотируемого корабля, создание сверхтяжелых средств выведения и орбитальной транспортировки, отработка средств доставки.

Второй этап (2031-2040 годы)

На втором этапе будет осуществляться подготовка к развертыванию лунной базы. В частности, будут создаваться базовый, энергетический, лабораторный модули лунной базы и радиационное убежище. В эти сроки также планируется создавать пилотируемый луноход и другие напланетные средства транспортировки.

По данным РКК "Энергия", в ходе этого этапа начнутся пилотируемые экспедиции к Луне, геологические исследования естественного спутника и создание элементов лунной базы.

Третий этап (2041-2050 годы)

Основной целью третьего этапа станет строительство лунной базы и научная программа. Среди создаваемых средств на этой стадии реализации программы указаны оборудование для бурения, экспериментальные добывающие и производственные комплексы, астрофизическая обсерватория, медико-биологический комплекс.

Как следует из презентации, за этот период также должны быть решены следующие задачи: добыча и использование воды и кислорода, астрофизические и медико-биологические исследования, отработка производства из лунных ресурсов.

Четвертый этап (после 2050 года)

Заключительный этап предусматривает использование ресурсов Луны для освоения космического пространства. Среди создаваемых средств на этом этапе РКК "Энергия" указывает: комплексы производства и хранения компонентов топлива для космических кораблей, многоразовые взлетно-посадочные средства, средства орбитальной сборки и дозаправки, комплекс добычи редких ресурсов.

Кроме того, планируется решить такие задачи, как повышение автономности лунной базы, поддержка экспедиций в дальний космос, расширение научной программы, добыча редких ресурсов.