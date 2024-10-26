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Штайнмайер призвал не ставить под удар договор о РСМД и сохранить его

26.10.2017 РИА Новости 159 0
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Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Odd Andersen

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не ставить под удар Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между Россией и США, а также заявил об ответственности всех ядерных держав сохранить его в действии.

Российско-американский договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

"Мы свидетели исторической вехи, и как глава неядерного государства я выступаю за то, чтобы мы не ставили под удар договор о РСМД - важное достижение политики в области разоружения эпохи, предшествовавшей 1989-90 годам", - сказал Штайнмайер в интервью газете "Коммерсант".

Он добавил, что "ответственность за это лежит на плечах всех ядерных держав". "Они обязаны перед мировым сообществом сохранить договор о РСМД. Они должны позаботиться о том, чтобы мы не оказались втянутыми в спираль наращивания ядерных потенциалов", - подчеркнул президент ФРГ.

По словам Штайнмайера, в настоящий момент существует множество ядерных вызовов, среди которых, прежде всего, КНДР, но подобные угрозы сейчас решаются путем дипломатических усилий. Примером таких усилий, по мнению президента ФРГ, является договоренность с Ираном по ядерной программе Тегерана.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты - последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.
24.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Иран
КНДР
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит

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